Yamaha-Werksfahrer Franco Morbidelli sicherte sich zum Abschluss der MotoGP-WM in Valencia P11, fuhr am Ende unmittelbar hinter Kumpel und Förderer Valentino Rossi über die Ziellinie und konnte die Emotionen hautnah erl

Franco Morbidelli sicherte sich zum Abschluss der MotoGP-Weltmeisterschaftssaison auf dem Circuit Ricardo Tormo fünf WM-Punkte für Rang 11. Der Italiener auf der Werks-Yamaha M1 folgte im Finish seinem VR46-Helden Valentino Rossi bei dessen allerletztem Rennen als MotoGP-Fahrer und gab ihm Geleitschutz.

«Es war großartig, das Glück zu haben, bei Valentinos letztem Rennen direkt hinter Vale zu sein», stellte Morbidelli fest, der am Start auch als Elfter losfuhr. «Ich hatte mir vorgenommen, auf keinen Fall nur irgendwie bei Vale reinzufunken. Auf einmal war ich dann direkt hinter ihm. Ich habe auch versucht Druck zu machen, um ihn vielleicht irgendwo zu überholen. Er war aber so schnell und gab mit eigentlich keine Chance zum Attackieren.»

«Ich habe mich gefreut, dass ich diese Runden direkt hinter Vale fahren und aus einer speziellen Position genießen konnte.»

Morbidelli machte Rossi auch große Komplimente: «Vale hat im Finish nochmals den Speed erhöht, er ist fantastisch gefahren. Man konnte richtig sehen, wie sehr er seine letzten Runden in der MotoGP genießt.»

Morbidelli selbst 2022 vom Beginn an als Werksfahrer am Start sein, 2021 beerbte er ja Maverick Viñales. «Ich freue mich jetzt auf die MotoGP-Tests in Jerez. Da fühle ich mich wohl. Es ist eine Strecke, die rechts herum führt.»

MotoGP-Ergebnis, Valencia (14. November):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Runden in 41:15,481 min

2. Martin, Ducati, + 0,489 sec

3. Miller, Ducati, + 0,823

4. Mir, Suzuki, + 5,214

5. Quartararo, Yamaha, + 5,439

6. Zarco, Ducati, + 6,993

7. Binder, KTM, + 8,437

8. Bastianini, Ducati, + 10,933

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 12,651

10. Rossi, Yamaha, + 13,468

11. Morbidelli, Yamaha, + 14,085

12. Dovizioso, Yamaha, + 16,534

13. Alex Márquez, Honda, + 17,059

14. Oliveira, KTM, + 18,221

15. Lecuona, KTM, + 19,233

16. Viñales, Aprilia, + 19,815

17. Marini, Ducati, + 28,860

18. Petrucci, KTM, + 32,169

– Rins, Suzuki, 17 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 23 Runden zurück

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo, 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.