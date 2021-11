Brad Binder (KTM): «Darryn erst spät gesehen»

Red Bull-KTM-Ass Brad Binder sprach am Donnerstag nach dem ersten MotoGP-Testtag in Jerez über den Weg von KTM und die Gefühle beim MotoGP-Debüt seines Bruders Darryn.

Brad Binder fand sich mit der KTM am Donnerstag in Jerez in der Zeitenliste des Tages auf Platz 10 mit knapp 0,8 Sekunden Rückstand auf Taka Nakagami (Honda). Binder war somit der schnellste KTM-RC16-Fahrer am Donnerstag, obwohl nicht alles einwandfrei lief.

«Wir hatten einiges für heute auf dem Zettel und auszuprobieren. Leider hatten wir dann einige kleine Probleme. Wir konnten nicht den gesamten Testplan durchmachen, haben Zeit verloren. Das war ein wenig schwierig. Aber am Ende des Tages konnten jetzt alles für morgen bereit machen», kündigt der blonde Südafrikaner an, der die MotoGP-WM für KTM auf Platz 6 beenden konnte und in Spielberg gewann.

Die ersten MotoGP-Meter seines jüngeren Bruders Darryn auf der Yamaha YZR-M1 des WITHU-Yamaha-RNF-Kundenteams erlebte der ältere Binder zunächst nicht live. «Es war unglaublich, Darryn erstmals auf dem MotoGP-Bike zu sehen. Ich habe ihn aber bis zu den Startversuchen um 18 Uhr am Ende nicht live auf der Piste gesehen.»

«Der Donnerstag war ganz gut, es war gut zu fahren bis auf den Wind», bestätigte Binder. Und weiter: «Es war der große Kindheitstraum für Darryn, hier mit mir in der MotoGP zu sein. Es war cool, dass er diesen Platz bekommen hat und dass ich ihn hier erlebe. Ich werde ihn hoffentlich am Freitag auf der Strecke sehen. Sein Stil war noch nicht ganz MotoGP-like, aber ich bin sicher, das kommt noch», lachte Brad.

MotoGP-Test Jerez, 18. November:

1. Nakagami, Honda, 1:37,313 min

2. Zarco, Ducati, + 0,043 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,089

4. Bagnaia, Ducati, + 0,102

5. Viñales, Aprilia, + 0,361

6. Rins, Suzuki, + 0,497

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,571

8. Miller, Ducati, + 0,689

9. Quartararo, Yamaha, + 0,707

10. Brad Binder, KTM, + 0,773

11. Marini, Ducati, + 0,836

12. Martin, Ducati, + 0,839

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,852

14. Mir, Suzuki, + 0,881

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,894

16. Alex Márquez, Honda, + 0,975

17. Oliveira, KTM, + 0,999

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,285

19. Fernandez, KTM, + 1,770

20. Kallio, KTM, + 1,963

21. Guintoli, Suzuki, + 2,183

22. Di Giannantonio, Ducati, + 2,315

23. Savadori, Aprilia, + 2,414

24. Gardner, KTM, + 2,857

25. Bezzecchi, Ducati, + 3,419

26. Tsuda, Suzuki, + 3,623

27. Darryn Binder, Yamaha, + 4,436