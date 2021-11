Jerez 12.30 Uhr: Fabelzeit von Pecco Bagnaia (Ducati)

Vizeweltmeister Pecco Bagnaia verpasste der Konkurrenz am Freitagvormittag in Jerez einen gehörigen Denkzettel: Er fuhr 0,8 sec schneller als der Rest.

In Jerez wurde heute beim MotoGP-Test die Ergebnisliste vom Donnerstag völlig auf den Kopf gestellt. Nachdem gestern beim letzten MotoGP-IRTA-Test der Saison auf dem Circuito de Jerez – Ángel Nieto Honda noch mit Taka Nakadami dominiert hatte, lag heute um 12.30 Uhr der Vizeweltmeister Pecco Bagnaia (Ducati) nach einer fabelhaften Runde mit 1:36,872 min an der Spitze vor Nakagami (+ 0,800 sec), Quartararao ( + 0,944 sec) und Joan Mir sowie Pol Espargaró, Alex Rins, Bastianini, Marini, Binder und Oliveira. Also zeigten sich endlich wieder einmal beide Red Bull-KTM-Asse in den Top-Ten.

Ducati kümmerte sich in Jerez in erster Linie um die neuen 2022-Motoren, es gab drei Exemplare, je einen für Bagnaia und Miller rund einen für das Pramac-Duo Zarco und Martin. Dazu wurden neue Chassis-Versionen getestet, denn Ducati offenbarte 2021 oft Mängel beim Einlenken in schnelle Kurven. Gigi Dall’Igna hat mit seiner Mannschaft auch ein neues «Aero Body»-Package ausgetüftelt. Dazu soll ein verbessertes Holeshot-Device (Schnellstart-Vorrichtung) zum neuen Ducati-Arensal gehören.

Ducati-Star Bagnaia legte also 1:36,872 min vor. Er blieb damit als einziger Fahrer unter der 1:37-min-Hürde. Zum Vergleich: Beim Jerez-GP am ersten Mai-Wochenende 2021 stand Fabio Quartararo mit 1:36,755 min auf der Pole-Position. Die schnellste Rennrunde gelang dem späteren Weltmeister in Runde 7 mit 1:36,755 min. Am ersten Tag reichte Nakagami (Honda) eine Zeit von 1:37,313 min für die Tagesbestzeit.

Bester Rookie: Moto2-Vizeweltmeister Rául Fernández aus dem KTM-Tech3-Team an 19. Position.

Unfassbar: Bagnaias Vorsprung von 0,800 sec auf den Zweitplazierten ist größer als der Zeitunterschied zwischen Nakagami (Platz 2) und Viñales (Platz 16), denn dieser liegt bei 0,789 sec!

MotoGP-Test Jerez, 19. November, 12.30 Uhr

1. Bagnaia, Ducati, 1:36,872

2. Nakagami, Honda, + 0,800 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,944

4. Mir, Suzuki, + 1,035

5. Pol Espargaró, Honda, + 1,083

6. Rins, Suzuki, + 1,122

7. Bastianini, Ducati, + 1,139

8. Marini,. Ducati, + 1,153

9. Binder, KTM, + 1,196

10. Oliveira, KTM, + 1,213

11. Morbidelli, Yamaha, + 1,228

12. Zarco, Ducati, + 1,288

13. Alex Márquez, Honda, + 1,427

14. Martin, Ducati, + 1,563

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,575

16. Viñales, Aprilia, + 1,589

17. Miller, Ducati, + 1,646

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,838

19. Raúl Fernández*, KTM, + 2,531

20. Guintoli, Suzuki, + 2,628

21. Pedrosa, KTM, +2,635

22. Di Giannantonio*, Ducati, + 2,675

23. Gardner*, KTM, + 2,829

24. Bezzecchi*, Ducati, + 3,453

25. Savadori, Aprilia, + 3,499

26. Darryn Binder*, Yamaha, + 3,878

* = MotoGP-Rookie

MotoGP-Test Jerez, 18. November:

1. Nakagami, Honda, 1:37,313 min

2. Zarco, Ducati, + 0,043 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,089

4. Bagnaia, Ducati, + 0,102

5. Viñales, Aprilia, + 0,361

6. Rins, Suzuki, + 0,497

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,571

8. Miller, Ducati, + 0,689

9. Quartararo, Yamaha, + 0,707

10. Brad Binder, KTM, + 0,773

11. Marini, Ducati, + 0,836

12. Martin, Ducati, + 0,839

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,852

14. Mir, Suzuki, + 0,881

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,894

16. Alex Márquez, Honda, + 0,975

17. Oliveira, KTM, + 0,999

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,285

19. Fernandez, KTM, + 1,770

20. Kallio, KTM, + 1,963

21. Guintoli, Suzuki, + 2,183

22. Di Giannantonio, Ducati, + 2,315

23. Savadori, Aprilia, + 2,414

24. Gardner, KTM, + 2,857

25. Bezzecchi, Ducati, + 3,419

26. Tsuda, Suzuki, + 3,623

27. Darryn Binder, Yamaha, + 4,436