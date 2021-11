Brad Binder (KTM): «Ein arbeitsreicher Tag»

Red Bull-KTM-Ass Brad Binder war beim offiziellen MotoGP-Test in Jerez bester KTM-Fahrer in der Addition der beiden Tage, sprach über die Aerodynamik und seine Start-Versuche.

Brad Binder büßte beim offiziellen MotoGP-Test in Jerez eine Sekunde auf die Bestzeit von Ducati-Star Francesco «Pecco» Bagnaia ein. Der Südafrikaner hatte am Donnerstag noch über kleine Probleme geklagt, was das Abarbeiten des Testplans betrifft.

«Der Freitag war definitiv ein sehr arbeitsreicher Tag», bestätigte Binder. «Wir haben viele verschiedene Dinge ausprobiert und haben die Dinge mit einigen verschiedenen Setup-Lösungen und Teilen durchgespielt. Wir haben auch einige gute Dinge gefunden.»

Dann wurde Binder konkreter: «Wie die Beobachter vielleicht gesehen haben, haben wir auch eine neue Verkleidung verwendet. Es gab da einige gute und weniger gute Informationen. Wir haben gute Informationen bekommen, damit das Team alles für den Sepang-Test zusammenpacken und vorbereiten kann.»

«Um ehrlich zu sein, es gibt einige Bereich, wo die großen Flügelelemente helfen, in manchen nicht», ergänzte der zweifache MotoGP-Sieger.

Zu seinem jüngeren Rookie-Bruder Darryn sagte Brad: «Ich habe Darryn heute wieder nicht auf der Piste getroffen, ich glaube, ich bin der einzige im Feld», lachte er.

Ein kleines Problem gab es dann am Ende beim Start-Training: «Wir wollten ein neues Kupplungs-Setup probieren. Der Hebel war etwas weit hinten, als ich den Gang eingelegt habe, ist das Bike nach vorne gerollt. Ich musste ausrollen und dann das Device neu aktivieren.»

MotoGP-Test Jerez, kombinierte Zeiten (18. und 19. November):

1. Bagnaia, Ducati, 1:36,872 min

2. Nakagami, Honda, + 0,441 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,452

4. Zarco, Ducati, + 0,484

5. Bastianini, Ducati, + 0,530

6. Rins, Suzuki, + 0,551

7. Pol Espargaró, Honda, + 0,624

8. Viñales, Aprilia, + 0,750

9. Mir, Suzuki, + 0,762

10. Miller, Ducati, + 0,845

11. Alex Márquez, Honda, + 0,888

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,012

13. Brad Binder, KTM, + 1,070

14. Marini, Ducati, + 1,153

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,157

16. Oliveira, KTM, + 1,213

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,277

18. Martin, Ducati, + 1,280

19. Di Giannantonio*, Ducati, + 1,656

20. Raúl Fernández*, KTM, + 1,819

21. Savadori, Aprilia, + 1,852

22. Gardner*, KTM, + 1,856

23. Guintoli, Suzuki, + 2,168

24. Pedrosa, KTM, + 2,313

25. Kallio, KTM, + 2,404

26. Bezzecchi*, Ducati, + 2,440

27. Darryn Binder*, Yamaha, + 3,069

28. Tsuda, Suzuki, + 4,064



* = MotoGP-Rookie