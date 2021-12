Jack Miller: Vorfreude auf Superbike-Gaststart

Jack Miller nutzt die MotoGP-Winterpause, um am Wochenende in der Australischen Superbike-Meisterschaft (ASBK) anzutreten. Der Ducati-Star über seine Leidenschaft fürs Rennfahren und den «The Bend Motorsport Park».

Jack Miller schwingt sich an diesem Wochenende in den Sattel einer 2021er-Panigale V4R und bestreitet das Finale der Australischen Superbike-Meisterschaft. «Ich streckte meine Fühler aus, als Hooky hörte, dass das Rennen Anfang Dezember stattfinden würde. Das könnte ich schaffen, dachte ich mir», erklärte der Ducati-MotoGP-Werksfahrer im ASBK-Videointerview zum Superbike-Gastspiel in seiner Heimat Australien. «Ich redete also mit meinem Kumpel, der normalerweise an meinen Offroad-Bikes schraubt, denn wir mögen solche Trips mit den Jungs – und sie hatten alle Lust drauf, als ich sagte, lasst uns ein Superbike-Rennen fahren. So nahm das alles seinen Lauf – und jetzt sind wir hier.»

Ganz so einfach war das Vorhaben aber nicht umzusetzen. «Es gab viele Hürden mit den Ducati-Vertragsklauseln, den Einschränkungen und all diesen Dingen... Aber am Ende haben wir es geschafft und es ist fantastisch, wieder hier in Australien zu sein und vor allem in Australien Motorradrennen fahren zu können – speziell hier im ‚The Bend‘-Park, wo ich vorher noch nie war.»

Der Vierte der MotoGP-WM 2021 posierte am Donnerstag bereits für Bilder mit der Panigale, auf der neben dem Pramac- und Ducati-Schriftzug groß das Logo seines persönlichen Sponsors Caterpillar prangt. Auch nach einer langen und intensiven GP-Saison sei er nicht rennmüde, beteuerte Miller: «Ich liebe das Rennfahren – und vor allem macht es in anderen Disziplinen immer Spaß, da hat man auch viel weniger Druck. Ich bin einfach hier, um mit meinen Kumpeln ein gutes Wochenende zu verbringen, aber natürlich fahren wir am Ende des Tages auch noch immer Rennen und werden unser Bestes geben.»

Endurance-WM-Pilot Josh «Hooky» Hook mischt an diesem Wochenende ebenfalls mit. «Wir wohnen ja zusammen und es gibt daher ein bisschen Rivalität zwischen uns», schmunzelte Jack. «Ich will das Wochenende aber einfach mit den Jungs genießen. Sie waren zwar schon mit mir bei Grand Prix, aber sie waren noch nie richtig dabei, um am Bike zu arbeiten und all diese Dinge. Das wird ein Spaß.»

Was sagt der dreifache MotoGP-Sieger zum «The Bend Motorsport Park» in South Australia, rund 100 km von Adelaide entfernt, dessen Betreiber die Motorrad-WM schon als Fernziel ausgaben? «Es ist eine fantastische Anlage. Bisher habe ich erst die Boxen und eine Gerade gesehen, aber es ist schon großartig, so eine Anlage zu sehen. Dazu haben wir bestes Wetter, es ist schön, wenn man die Sonne sieht, nachdem wir in Europa im Winter aufgehört haben.»

