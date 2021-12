Jack Miller: ASBK-Gaststart aus der ersten Reihe

Der dreifache MotoGP-Sieger Jack Miller wird am Sonntag beim Finale der Australischen Superbike-Meisterschaft im «The Bend Motorsport Park» von Startplatz 2 losfahren – trotz eines Ausrutschers.

Jack Miller schreibt bei seinem Superbike-Gastspiel in der Heimat nicht nur fleißig Autogramme, sondern gibt auch auf der Strecke Gas: Der Ducati-Star stürzte am Samstagvormittag im Zeittraining mit seiner Panigale V4R sogar in Kurve 1, konnte sich aber gleich wieder aufrappeln und zog als Zweiter direkt ins Q2 ein.

In der entscheidenden Qualifying-Session eroberte der MotoGP-Star in seiner letzten fliegenden Runde wieder Platz 2. Die Pole-Position sicherte sich ASBK-Leader Wayne Maxwell mit einer 1:50,520 min, Miller verlor 0,721 sec auf die Bestzeit seines Markenkollegen. Die erste Startreihe komplettiert Daniel Falzon auf Yamaha. Oli Bayliss, mit dem sich Miller an diesem Wochenende die Box teilt, landete auf Rang 5.

«Ich habe heute alles in die Waagschale geworfen, das kann ich euch sagen», ließ ein bestens gelaunter Miller seine Fans nach dem Qualifying wissen. «Es hat solchen Spaß gemacht und morgen starten wir neben ‚Wayne Train‘ aus der ersten Reihe.»

Zur Erinnerung: Die zwei Rennläufe mit Miller werden am Sonntagmorgen live auf Facebook gezeigt, auf den offiziellen Seiten von ASBK und MotoAmerica – aufgrund der Zeitverschiebung allerdings schon ab 1.45 Uhr und 4.50 Uhr. Die kompletten Ergebnisse der einzelnen Sessions sind online abrufbar.

ASBK, The Bend, Q2-Ergebnis:

1. Wayne Maxwell, Ducati V4R, 1:50,520 min

2. Jack Miller, Ducati V4R, 1:51,241

3. Daniel Falzon, Yamaha YZF-R1, 1:51,536

4. Arthur Sissis, Yamaha YZF-R1, 1:51,617

5. Oli Bayliss, Ducati V4R, 1:51,620

6. Cru Halliday, Yamaha YZF-R1, 1:51,924

7. Glenn Allerton, BMW M 1000 RR, 1:52,137

8. Troy Herfoss, Honda CBR RR, 1:52,148

9. Lachlan Epis, BMW M 1000 RR, 1:52,342

10. Josh Hook, Honda CBR RR, 1:52,366

11. Aiden Wagner, Yamaha YZF-R1, 1:52,633

12. Anthony West, Yamaha YZF-R1, 1:53,618