The Bend: Zwei Abbrüche und Platz 3 für Jack Miller

Beim Finale zur Australischen Superbike-Meisterschaft in «The Bend Motorsports Park» gab sich Ducati-MotoGP-Star Jack Miller keine Blösse.

Mit großen Interesse wurde heute um 11.15 Uhr Ortszeit auf der australischen Rennstrecke «The Bend Motorsports Park» (sie is ab 2026 als Schauplatz des Australien-GP im Gespräch) der Auftritt des MotoGP-WM-Vierten Jack Miller (26) auf der Ducati Panigale VR4 verfolgt.

Miller startete hinter Wayne Maxwell vom zweiten Startplatz, nachdem er im Qualifying 2 auf der 4,95 km langen Berg- und Talbahn eine Zeit von 1:51,241 min vorgelegt hatte. Oli Bayliss komplettierte die erste Startreihe und sorgte für ein Ducati-Lockout in der «front row» beim Finale zur Australian Superbike Championship. Übrigens: Alle drei Ducati-Asse hatten am Samstag einen Top-Speed von 306 km/h erreicht.

Schon im ersten Renndurchgang kam es zu einem Abbruch, der Re-Start wurde dann mit 45 Minuten Verspätung durchgeführt. Während Cru Halliday mit 1:51.598 min die schnellste Rennrunde drehte (der Rundenrekord von Maxwell liegt bei 1:51.192 min, gefahren am 5. Mai 2021) wurde das Rennen in der siebten Runde nach einem Crash in der siebten Runde gestoppt. Nach dem Re-Start wurde dann nur über ein Sprintrennen von drei Runden abgesetzt.

Publikumsliebling Jack Miller (Ducati) kam nicht ins Ziel.

Im zweiten Rennen gelang Wayne Maxwell mit 1:50.972 min die schnellste Rennrunde. Nach dem ersten Start wurde abgebrochen, weil in den Kurven 1 und 3 gleich vier der 16 Fahrer aus dem Sattel gepurzelt waren, nämlich Hook, Falzon, Cooper und der ehemalige Red Bull-Rookie und Moto3-WM-Pilot Arthur Sissis, die mussten teilweise medizinisch behandelt werden. Es gab einen Red-Start, die Distanz wurde auf zehn Runden reduziert.

Gaststarter Jack Miller kam diesmal auf den dritten Platz, er büßte nur 5,8 sec auf den Sieger ein.

Ergebnisse ASBK, The Bend, Race 1

1. Wayne MAXWELL, Ducati Panigale V4R, 3 Rdn in 5:41.577 min

2. Glenn ALLERTON, BMW, 5:42.483, + 0,906 sec

3. Cru HALLIDAY, Yamaha YZF-R1, 5:43.139, + 1,563 sec

4. Lachlan EPIS, BMW M, 5:44.989, + 3,412

5. Daniel FALZON, Yamaha YZF-R1, 5:46.155, + 4,578

6. Jed METCHER, Yamaha YZF-R1, 5:46.468, 4,891

7. Troy HERFOSS, Honda, Honda CBR RR, 5:48.080, + 6,503

8. Ben BURKE, Kawasaki ZX10RR, 5:52.958, + 11,381

9. Luke JHONSTON, Yamaha YZF-R1, 5:57.552, + 15,975

10. Nathan SPITERI, BMW, 5:59.346, + 17,769



Ausgeschieden: Arthur Sissis, Yamaha

Ergebnisse ASBK, The Bend, Race 2

1. Wayne MAXWELL, Ducati Panigale VR4, 10 Rdn in 18.40,077

2. Glenn ALLERTON, BMW RR, + 3,823 sec

3. MILLER, Ducati Panigale VR4, + 5,887

4. Cru HALLIDAY, Yamaha R1, + 6,031

5. Oli BAYLISS, Ducati Panigale VR4, + 13,749

6. Aiden WAGNER, Yamaha YZF-R1, + 1,6948

7. Arthur SISSIS, Yamaha YZF-R1, + 22,227

8. Jed METCHER, Yamaha YZF-R1, + 27,844

9. Mark CHIODO, Yamaha YZF-R1, + 37,933

10. Luke JHONSTON, Yamaha YZF-R1, + 4,331