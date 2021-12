Wie ging es mit Valentino Rossis Misano-Helm weiter?

Bei seiner MotoGP-Abschiedsparty in Misano warf Valentino Rossi den letzten Spezial-Helm seiner Zweirad-Karriere in die Menge. Der glückliche Fänger durfte jetzt sogar zum 100-km-Rennen der Champions.

Das letzte Heimrennen seiner außergewöhnlichen MotoGP-Karriere bestritt Valentino Rossi am 24. Oktober mit einem überwiegend gelben Spezial-Helm aus der Feder von Aldo Drudi: Das große Herz war als Dankeschön an seine unzähligen Fans gedacht, die ihn über 26-WM-Jahre stets unterstützten.

Als der 42-jährige Superstar nach dem Rennen vor der Rossi-Tribüne anhielt, wurde er von seinen Freunden und Anhängern frenetisch gefeiert. Der 115-fache GP-Sieger ließ sich von der Stimmung anstecken, am Ende flog sogar der Helm in die Menge – und ein glücklicher Fan stand goldrichtig: Michele aus Fabriano.

Der «Dottore» zeigte dann mit einer Geste an, dass er das Exponat auch noch mit seinem Autogramm versehen wolle. Deshalb setzte sich der Italiener anschließend mit dem offiziellen Fanclub des neunfachen Weltmeisters in Verbindung und wurde als einer der wenigen zugelassenen Gäste am vergangenen Wochenende auf die MotoRanch in Tavullia eingeladen, zum traditionellen Flat-Track-Rennen «La 100 km dei Campioni».

«Es war eine unglaubliche Erfahrung, ich habe wahnsinnig viel gelacht, es ist alles so authentisch: Wie Freunde, die Spaß haben – es aber gleichzeitig sehr ernst nehmen und sich dabei auch alles andere als freundschaftlich anrempeln. Wunderbar, ich kann gar nicht in Worte fassen, was die Ranch und das 100-km-Rennen der Champions wirklich sind», schwärmte der wohl glücklichste Rossi-Fan des Jahres anschließend gegenüber den italienischen Kollegen von moto.it.

Übrigens: «Vale» hielt sein Versprechen, er unterschrieb den einzigartigen Kopfschutz. Und was passiert jetzt damit? «Ich denke nicht einmal daran, den Helm zu verkaufen. Es interessiert mich auch gar nicht, den Wert schätzen zu lassen, weil manche Dinge einfach einen Wert haben, der weit über das Geld hinausgeht», hielt der Besitzer entschlossen fest. «Aber ich würde gerne einen Weg finden, um ihn mit anderen Fans zu teilen, um das Glück, das ich an dem Tag in Misano hatte, in gewisser Weise zu verteilen.»