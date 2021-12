Stars schwärmen von 100-km-Rennen auf Rossi-Ranch 06.12.2021 - 12:03 Von Mario Furli

© VR46 Voller Einsatz bei Valentino Rossi © VR46 Albert Arenas beginnt seinen Stint © VR46 Jorge Lorenzo wirft einen Blick auf den Zeitenmonitor © VR46 Ehrenrunde für die Sieger: Luca Marini und Valentino Rossi © VR46 Luca Marini fing Stefano Manzi ein © VR46 Maverick Viñales im Einsatz

Jorge Lorenzo, Alex Rins und Co. genossen das Flat-Track-Rennen «La 100 km dei Campioni» in vollen Zügen. Die Bilder zum exklusiven Event auf Valentino Rossis MotoRanch in Tavullia.