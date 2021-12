100 km dei Campioni: Marini & Rossi ungeschlagen

42 Teilnehmer gingen in Tavullia an den Start

Valentino Rossi und Bruder Luca Marini gewannen am Sonntag auf der MotoRanch in Tavullia die «100 km die Campioni».

Das Bruderpaar Luca Marini und Valentino Rossi ließ sich nach dem Triumph beim Americana-Ausscheidungsrennen am Samstag auch am Sonntag den Sieg beim glänzend besetzten 100km-Rennen nicht nehmen. Am Ende wurde das erbitterte geführte Gefecht gegen Elia Bartolini und Stefano Manzi für die Hausherrn entschieden. Auf Platz 3 landeten Mattia Pasini und sein Teamkollege Lorenzo Baldassarri.

Ein prächtiger Motorsport-Sonntag spielte sich auf der MotoRanch in Tavullia ab, als die siebte Ausgabe der «100km dei Campioni» gestartet wurde.

Gestartet wurde wie in der Endurance-WM mit einem Le-Mans-Start, die Fahrer mussten von der gegenüberliegende Fahrbahn zu ihren Motorrädern sprinten. Elia Bartolini führte nach der ersten Runde, er setzte sich am Anfang den Verfolgern Valentino Rossi und Mattia Pasini ab und drehte mit 2:03,836 min die schnellste Rennrunde.

Der Wettkampf ging über 50 Runden, die 2-Mann-Teams mussten einander auf der kurvenreichen Piste alle fünf Runden ablösen. Luca Marini stürzte in seinem zweiten Stint, aber der VR46 Riders Academy-Fahrer kam stark zurück und schnappte sich zwölf Runden vor Schluss seinen Kollegen Stefano Manzi.

Um Platz 3 entbrannte ein heftiger Fight zwischen Pasini & Baldassarri sowie Bezzecchi & Migno, das Pasini und Balda kurz vor der karierren Flagge für sich entschieden.

Auf Platz 5 kamen Niccolò Antonelli und Celestino Vietti ins Ziel vor dem Duo Augusto Fernandez und Diogo Moreira, die erstmals auf der MotoRanch gastierten. Die Italiener Alberto Surra und Federico Fuligni traten auf Platz 7 ein vor Alex Rins/ Albert Arenas, während Tito Rabat/Xavi Artigas auf den Rängen 8 und 9 eintrafen. Jorge Lorenzo zeigte sich bei seinem Debüt auf der Flat-Track-Piste von Tavullia ganz enthusiastisch und rundete mit Partner Dennis Foggia die Top-Ten ab.

Die Resultate

1. Marini/Rossi

2. Elia Bartolini/Stefano Manzi

3. Pasini/Baldassarri

4. Bezzecchi/Migno

5. Niccolò Antonelli/Celestino Vietti

6. Augusto Fernandez/Diogo Moreira

7. Surra/Fuligni

8. Rins/Arenas

9. Rabat/Artigas

10. Lorenzo/Foggia

11. Patacca/Farioli

12. Di Giannantonio/Cecchini

13. Lecuona/Viñales

14. Nepa/Ortola

15. Davies/McPhee.

16. Bertelle/Zannoni.

17. Belli/Gramigni.

18. McGrath/Zaccone

19. Casadei/Ferrari

20. Manfredi/Bassani

21. Ottaviani/Serra.

Der Finale des Events endete mit der üblichen Podium-Zeremonie und der Verteilung der Trophäen in Firm von exquisiten Salami-Stangen für die Siegerpaare und für die drei besten Teams des «Americana»-Auscheidungsrennens, das am Samstag stattgefunden hat.