100 km dei Campioni: Luca Marini gewinnt vor Rossi

Das 100-km-Flat-Track-Rennen auf der MotoRanch in Tavullia wurde zu einer Familienangelegenheit. Luca Marini siegte vor seinem Bruder Valentino Rossi.

Die Teilnehmerliste der 7. Ausgabe der «100 km die Campioni» auf der Moto-Ranch in Tavullia konnte sich sehen lassen. Asse wie Alex Rins, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Luca Marini, Maverick Viñales, Jorge Lorenzo und Valentino Rossi kamen aus der MotoGP-Klasse. Aus der Moto2-WM folgten Celestino Vietti, Niccolò Antonelli, Stefano Manzi und Jake Dixon sowie Mattia Pasini der Einladung des 42-jährigen Hausherrn. Und die Moto3-Truppe bestand aus Alberto Surra, Andrea Migno, Dennis Foggia und Stefano Nepa, während Chaz Davies, Iker Lecuona und Tito Rabat die Superbike-WM vertraten.

Stammgäste wie Domi Aegerter fehlten, weil am gestrigen Abend in Monaco die FIM-Siegerehrung stattfand. Auch Weltmeister Fabio Quartararo wurde in Monte Carlo geehrt. Franco Morbidelli hingegen schonte sein lädiertes Knie, und Pecco Bagnaia musste absagen, weil er das Metall aus seinem Bein entfernen ließ, mit dem die Knochenbrüche von Brünn 2020 zusammengehalten wurden.

Luca Marini gewann das 100-ccm-Rennen der Meister, einem Ausscheidungsrennen nach US-Muster, bei dem immer wieder der Letzte aufhören musste.

Marini, der Fahrer aus der VR46 Riders Academy, drehte auch die schnellste Quali-Runde am Nachmittag und startet deshalb heute aus der Pole-Position. Er bildet ein Paar mit Valentino Rossi.

Gefahren wurde gestern Nacht innerhalb der beiden Oval-Piste, wo jeden Samstag trainiert wird. Hinter Luca Marini landeten sein Bruder Valentino Rossi und Vietti auf den Plätzen 2 und 3. Stefano Manzi erkämpfte Rang 4.

Marini/Rossi starten also heute vom besten Startoplatz. Dahinter folgen Elia Bartolini & Stefano Manzi, auf dem dritten Startplatz werden heute um 14 Uhr Marco Bezzecchi und sein Teamkollege Andrea Migno stehen.

42 Teilnehmer werden bei der 7. Ausgabe der «100 km dei Campioni» losfahren, also 21 Paarungen. Viele Assen wie Maverick Viñales und Alex Rins, die schon in der Vergangenheit hier waren, treffen auf Neulinge wie Jorge Lorenzo und Supercross-Held Jeremy McGrath.