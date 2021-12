Lin Jarvis (Yamaha): «Fahrer-Titel zählt am meisten»

Fabio Quartararo hat 2021 für Yamaha die Kastanien aus dem Feuer geholt. Renndirektor Lin Jarvis blickt auf die anspruchsvolle Saison und bedauert den Reinfall mit Maverick Viñales.

Yamaha Motor Racing führte die Fahrer-WM nach dem Red Bull Grand Prix of the Americas mit 52 Punkten Vorsprung auf Pecco Bagnaia (Ducati) an und stellet dann den Titel beim Emilia Romagna-GP in Misano-GP am 24. Oktober sicher. Doch die Marken-WM und die Team-WM gingen an Ducati und an Ducati Lenovo. Yamaha gelang es also nicht, erstmals seit 2015 (damals mit Lorenzo und Rossi) wieder die Triple Crown zu gewinnen.

«Durch den Fall Viñales haben wir viele Rennen verloren», bedauert Lin Jarvis, der Managing Director von Yamaha Motor Racing. «Zum Beispiel in Deutschland, dann den Steiermark-GP und eine Woche später den zweiten Spielberg-GP, weil wir ihn nach den Vorkommnissen beim ersten Rennen in Österreich suspendiert haben. Dadurch wurde es sehr schwer, die Marken und die Team-WM zu gewinnen. Fabios Teamkollege hat also dreimal null Punkte einkassiert. Nachher war der Ersatzfahrer natürlich nie so konkurrenzfähig wie ein starker Stammfahrer. Ducati hingegen verfügte mit Miller und Bagnaia über zwei Werksfahrer, die in der Teamwertung regelmäßig gepunktet haben. Für die Marken-WM haben auch Zarco, Martin und Bastianini einige kostbare Punkte beigetragen. Bei uns trug Fabio bezüglich Konstrukteurs-WM fast allein die Verantwortung, abgesehen vom ersten Doha-GP im März, wo Maverick super stark war. Und als Franco Morbidelli in Misano statt Viñales ins Werksteam kam, litt er noch an den Nachwirkungen der Knieoperation.»

Yamaha erlebte trotzdem eine riesigen Genugtuung nach der Saison 2020, als der japanische Hersteller zwar sieben von 14 Grand Prix gewann und Suzuki nur zwei Siege errang – aber trotzdem mit Joan Mir und Alex Rins in der Fahrer-WM die Plätze 1 und 3 beschlagnahmte. Gleichzeitig siegte Suzuki Ecstar 2020 in der Team-WM. In der Marken-WM musste sich Yamaha 2021 dem Konkurrenten Ducati geschlagen geben.

Der Grund: In der Konstrukteurs-WM verlor Yamaha im Vorjahr 50 Punkte, weil in Jerez nicht homologierte Ventile eingesetzt worden waren.

Yamaha räumte in der Saison 2021 mit Weltmeister Fabio Quartararo fünf MotoGP-Siege ab, den letzten allerdings Ende August in Silverstone; Viñales trug beim Saisonstart auf dem Losail Circuit in Doha einen weiteren Sieg für Yamaha bei.

Yamaha hat also in den letzten zwei Jahren nicht weniger als 13 von 32 MotoGP-Rennen gewonnen. Ducati siegte im Vorjahr dank Dovizioso und Petrucci zweimal, 2021 mit Jack Miller zweimal, mit Jorge Martin einmal, mit Pecco Bagnaia viermal – das ergibt total neun GP-Erfolge.

Bagnaia gewann vier der letzten sechs Rennen. Aber nach der Sommerpause sammelte Quartararo in neun Rennen 122 Punkte ein, Bagnaia 140, aber das reichte nicht, um den Franzosen in der WM abzufangen. «El Diablo» wurde mit 26 Punkten Vorsprung Weltmeister.

Quartararo zermürbte die Gegner auch mit traumhaften Quali-Performances. Er stand bei 18 Grands Prix 14 mal in der ersten Reihe. Erst im Finish patzte er: 15, 7 und 8 waren seine Startplätze in Misano-2, Portimão und Valencia.

«Der Fahrer-Titel ist der, der wirklich am meisten zählt. Am Ende des Tages erinnert sich jeder nur an den Fahrer-Weltmeister. Aber wenn wir nur einen Titel haben können, dann ist uns der Fahrer-Titel der liebste», erklärte Lin Jarvis im Interview mit SPEEDWEEK.com.

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1. Quartararo, 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11. Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.