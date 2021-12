MotoGP-Test in Sepang: Rigorose Maßnahmen

Auch in dem dritten Jahr der Corona-Pandemie bleiben die strengen Maßnahmen zur Eindämmung der Seuche aufrecht. Jetzt liegen die Vorschriften für den Sepang-Test im Februar vor.

Mit Ausnahme der beiden Katar-GP 2021 und des Texas-GP am 3. Oktober hat in den letzten zwei Jahren kein MotoGP-WM-Lauf außerhalb von Europas stattgefunden. Besonders Asien und Australien haben während der Covid-19-Pandemie strenge Reiserestriktionen erlassen. Deshalb mussten in den letzten zwei Jahren alle Grands Prix in Sepang, Motegi, Buriram und Phillip Island abgesagt werden.

Der Sepang International Circuit war zuletzt im Februar 2020 Schauplatz eines MotoGP-Tests. Es folgte im selben Monat noch ein MotoGP-Test auf dem Losail Circuit in Doha, dann kam ein Lockdown nach dem andern.

Jetzt stehen wieder MotoGP-Tests in Südostasien auf dem Programm. Und die strengen Maßnahmen prägen auch das dritte Jahr der Pandemie. Wer zum MotoGP-Shakedown-Test (31. Januar bis 2. Februar) nach Sepang/MAL und dann zum IRTA-Test für die MotoGP-Klasse (5./6. Februar in Sepang/MAL) reisen will, muss ein extrem strenges Protokoll befolgen. Ähnliches wird nachher auch für den ersten MotoGP-Test von 11. bis 13. Februar auf dem Mandalika Street Circuit auf der indonesischen Ferieninsel Lombok gelten.

Die Dorna hat das Protokoll für den Sepang-Test jetzt veröffentlicht. Wer Zugang zum Paddock haben will, muss bis Montag, 3. Januar, auf der «Participants Platform» zwei Impfungen nachweisen (Booster nicht verpflichtend). Vor dem Abflug muss ein negatives PCR-Testergebnis abgeliefert werden, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Dazu müssen wie üblich etliche Fragen zum Event (Datum und Art der Anreise, welches Hotel usw.) beantwortet werden, um ein Contact Tracing zu ermöglichen. Auch eine Passkopie muss hochgeladen werden, das Reisedokument muss bei der Einreise noch sechs weitere Monate gültig sein.

Die Behörden in Malaysia haben weitere Gesundheitsschutz-Maßnahmen vorgeschrieben.

- Alle Teilnehmer, Teammitglieder und Medienschaffenden müssen sich in einem der beiden «Bubble Hotels» aufhalten, sonst werden heftige Strafen verhängt. Als Unterkünfte stehen also nur das Sama-Sama Hotel und das Mövenpick Hotel in der Nähe des Kuala Lumpur International Airports (KLIA) zur Verfügung.

- Ein negativer PCR-Test (Gültigkeit 48 h) muss vor der Abreise nach Malaysia dokumentiert werden.

- Bei der Ankunft am KLIA müssen sich alle Teilnehmer einem weiteren PCR-Test unterziehen und sich bis zum Vorliegen des Ergebnisses in ihrem Hotelzimmer isolieren. Das Ergebnis wird nach 12 bis 24 Stunden vorliegen.

- Alle Teilnehmer müssen die «Malaysian Government Covid App» herunterladen, das ist Pflicht für alle Einreisenden.

- Während des Aufenthalts werden alle Teilnehmer periodisch auf Covid-19 getestet.

- Außerdem dürfen sich die Einreisenden 14 Tage vor der Ankunft nicht in folgenden Ländern aufhalten: South Africa, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Zimbabwe und Malawi. Für Bewohner dieser Länder besteht nämlich ein striktes Einreiseverbot für Malaysia.

Übrigens: Razlan Razali, der Eigentümer des neuen WITHU-Yamaha-RNF-MotoGP-Teams, hat im SPEEDWEEK.com-Interview kürzlich erzählt: «Ich habe in den letzten 18 Monaten nach der Rückkehr nach Kuala Lumpur insgesamt ca. 120 bis 40 Tage in Hotel-Quarantäne verbringen müssen.»

Provisorischer Testkalender 2022

MotoGP Shakedown-Test

31. Januar bis 02. Februar: Sepang/MAL

IRTA-Tests für die MotoGP-Klasse

05. bis 06. Februar: Sepang/MAL

11. bis 13. Februar: Mandalika Street Circuit/IDN

IRTA-Test für die Moto2 und Moto3

19. bis 21. Februar: Autódromo do Algarve/Portimão

Der provisorische GP-Kalender 2022 (Stand 7.10.2021)

06. März: Losail Circuit/Katar*

20. März: Mandalika Street Circuit/Indonesien**

03. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

10. April: Circuit of The Americas/Texas

24. April: Portimão/Portugal

01. Mai: Jerez/Spanien

15. Mai: Le Mans/Frankreich

29. Mai: Mugello/Italien

05. Juni: Catalunya/Spanien

19. Juni: Sachsenring/Deutschland

26. Juni: Assen/Niederlande

10. Juli: KymiRing/Finnland**

07. August: Silverstone/GB

21. August: Red Bull Ring/Österreich

04. September: Misano/Italien

18. September: MotorLand Aragón/Spanien

25. September: Motegi/Japan

02. Oktober: Buriram/Thailand

16. Oktober: Phillip Island/Australien

23. Oktober: Sepang/Malaysien

06. November: Valencia/Spanien



*Flutlichtrennen

** Strecke noch nicht homologiert