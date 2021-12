Darryn Binder: «Brad unterstützt mich bestmöglich»

MotoGP-Rookie Darryn Binder (Yamaha) wagt den Sprung aus der Moto3-WM in die Königsklasse und tritt somit 2022 erstmals wieder gegen seinen Bruder Brad Binder (KTM) an. Das nimmt er gelassen.

Mit dem Rücktritt von Valentino Rossi wurde ein Bruder-Duo in der MotoGP-WM gesprengt, die familiäre Atmosphäre wird Luca Marini aber auch weiterhin im hauseigenen VR46-Team vorfinden. Auf der Strecke sind es die Binder-Brüder, die dafür sorgen, dass in der Königsklasse auch weiterhin drei Geschwisterpaare in der Startaufstellung stehen – neben den Gebrüder Espargaró und Márquez.

Wie im Falle von Pol und Aleix Espargaró sitzen Brad und Darryn Binder allerdings auf unterschiedlichen Fabrikaten. Macht sich der Rookie Sorgen, dass er sich mit seinem drei Jahre älteren Bruder, zweifachen MotoGP-Sieger und Red Bull-KTM-Werksfahrer, deshalb künftig weniger austauschen kann?



«Mein Bruder und ich werden definitiv nicht in Dinge eintauchen, die mit einem Hersteller zu tun haben. Er arbeitet mit seinem Team und ich behalte meinen Job und das, was ich mit meinem Team mache, für mich selbst», hielt Darryn fest, der sein MotoGP-Debüt auf der M1 des WITHU RNF Yamaha Teams gibt. «Wir reden aber natürlich immer über die Dinge auf der Strecke, etwa über eine Kurve: ‚Hast du das bemerkt?‘ Und er warnte mich zum Beispiel vor dem ersten Test: ‚Pass auf, dass du die Reifen auf Temperatur bringst.‘»

Ganz neu ist die Situation für die Binder-Brüder ohnehin nicht, denn sie waren schon in der Moto3-WM 2015 und 2016 Gegner auf der Strecke.

«Wir wohnen ja zusammen und ich glaube, da wird alles normal weiterlaufen», nimmt Darryn es betont gelassen. «Wenn, dann wird mir mein Bruder so gut wie möglich helfen, damit ich den Speed finde. Nach dem ersten Testtag saßen wir zum Beispiel gemeinsam beim Abendessen und er meinte noch: ‚Ich war recht beeindruckt von deiner Rundenzeit.‘ Und ich dachte mir nur: ‚Naja, ich weniger‘», erzählte der 23-jährige Aufsteiger lachend. «Aber er bekräftigte: ‚Das war schon ganz gut.‘ Er ist einfach immer da, um mir zu helfen und mich bestmöglich zu unterstützen.»



Übrigens: Brad Binder nimmt das brüderliche Aufeinandertreffen ebenfalls mit Humor. «Wenn du mich schlägst, ziehst du aus meinem Haus aus», kündigte er scherzhaft an, als der MotoGP-Deal von Darryn im Oktober verkündet wurde.

MotoGP-Test Jerez, 19. November:

1. Bagnaia, Ducati, 1:36,872 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,452 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,551

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,624

5. Viñales, Aprilia, + 0,750

6. Mir, Suzuki, + 0,762

7. Nakagami, Honda, + 0,800

8. Bastianini, Ducati, + 0,826

9. Miller, Ducati, + 0,845

10. Alex Márquez, Honda, + 0,888

11. Brad Binder, KTM, + 1,070

12. Marini, Ducati, + 1,153

13. Dovizioso, Yamaha, + 1,157

14. Oliveira, KTM, + 1,213

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,228

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,277

17. Zarco, Ducati, + 1,288

18. Martin, Ducati, + 1,563

19. Di Giannantonio*, Ducati, + 1,656

20. Raúl Fernández*, KTM, + 1,819

21. Savadori, Aprilia, + 1,852

22. Gardner*, KTM, + 1,856

23. Guintoli, Suzuki, + 2,168

24. Pedrosa, KTM, + 2,313

25. Bezzecchi*, Ducati, + 2,440

26. Darryn Binder*, Yamaha, + 3,069



* = MotoGP-Rookie

MotoGP-Test Jerez, kombinierte Zeiten (18. und 19. November):

1. Bagnaia, Ducati, 1:36,872 min

2. Nakagami, Honda, + 0,441 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,452

4. Zarco, Ducati, + 0,484

5. Bastianini, Ducati, + 0,530

6. Rins, Suzuki, + 0,551

7. Pol Espargaró, Honda, + 0,624

8. Viñales, Aprilia, + 0,750

9. Mir, Suzuki, + 0,762

10. Miller, Ducati, + 0,845

11. Alex Márquez, Honda, + 0,888

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,012

13. Brad Binder, KTM, + 1,070

14. Marini, Ducati, + 1,153

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,157

16. Oliveira, KTM, + 1,213

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,277

18. Martin, Ducati, + 1,280

19. Di Giannantonio*, Ducati, + 1,656

20. Raúl Fernández*, KTM, + 1,819

21. Savadori, Aprilia, + 1,852

22. Gardner*, KTM, + 1,856

23. Guintoli, Suzuki, + 2,168

24. Pedrosa, KTM, + 2,313

25. Kallio, KTM, + 2,404

26. Bezzecchi*, Ducati, + 2,440

27. Darryn Binder*, Yamaha, + 3,069

28. Tsuda, Suzuki, + 4,064



* = MotoGP-Rookie