Danilo Petrucci: Platzt Dakar-Traum vor dem Start?

Ex-MotoGP-Pilot Danilo Petrucci steht kurz davor, sich den lang gehegten Traum von der Dakar-Teilnahme auf der KTM in den Tech3-Farben zu erfüllen. Jetzt wurde er aber positiv auf Covid-19 getestet.

In zwei Tagen beginnt in Saudi-Arabien die 44. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt. Um die Durchführung der Dakar in Corona-Zeiten zu ermöglichen, würde ein striktes Covid-19-Protokoll erarbeitet, das unter anderem mehrere PCR-Test vorsieht.



Für einige Teilnehmer ist das Wüstenabenteuer schon vor dem Start vorbei, weil sie ein positives Corona-Testergebnis erhielten – wie im Falle von Kirsten Landman (Motorrad) und Giniel De Villiers (Auto) aus Südafrika.

Laut einstimmigen Medienberichten aus Italien erwischte es nun auch Danilo Petrucci. Der zweifache MotoGP-Sieger habe bereits gestern einen ersten positiven Bescheid erhalten, sickerte am Donnerstagvormittag durch. Der 31-jährige KTM-Pilot zeige keine Symptome und isoliere sich in einem Hotelzimmer, bis weitere Testergebnisse vorliegen.