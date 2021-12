Jorge Martin: Der Schräglagenkönig der Saison 2021

Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin begeisterte in seiner ersten Saison in der Königsklasse MotoGP mit seinem Speed und seinem spektakulären Fahrstil. Ihm ist das heutige Bild in unserem Foto-Jahresrückblick gewidmet.

Rookie Jorge Martin stand in Katar schon in seinem zweiten Rennen in der MotoGP-Klasse auf der Pole-Position und dem Podest. Sein Horror-Sturz in Portimão, der acht Knochenbrüche, eine dreifache Operation und eine eineinhalbmonatige Zwangspause zur Folge hatte, bremste den Aufstieg des Pramac-Ducati-Neuzugangs nur kurzzeitig ein. Nach der Sommerpause feierte der «Martinator» in Spielberg seinen ersten MotoGP-Sieg, am Ende sicherte er sich als WM-Neunter auch den Titel «Rookie of the Year».

Sein Stil ist ein Paradebeispiel für die Fahrer der neuen Generation, die neben dem Ellbogen inzwischen sogar mit der Schulter auf dem Asphalt streifen. SPEEDWEEK.com-Fotograf Fritz Glänzel stellte mit Blick auf Jorge Martin fest: «Für mich ist er der Schräglagenkönig der Saison.»



Deshalb ist dem 23-Jährigen aus Madrid auch das heutige Bild in unserer Fotoreihe zum Jahresrückblick gewidmet. Aufgenommen wurde es in Portimão, übrigens mit 600 mm Objektiv und Konverter.

Martin selbst erklärte zu seiner spektakulären Fahrweise: «Für mich ist es etwas Natürliches, weil ich im Vergleich zu den anderen etwas kleiner bin. Ich muss mich also mehr [in die Kurve] lehnen, denn das ist die einzige Möglichkeit, um den Schwerpunkt etwas mehr nach innen zu verlagern. Und das Gute ist, dass ich die Reifen dadurch nicht so sehr abnutze.»

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.