Carlo Merlini: Emotionaler Beginn des neuen Kapitels

Nach dem Wechsel von Aprilia zu Ducati beginnt bei Gresini Racing eine neue Zeitrechnung. Der kaufmännische Direktor Carlo Merlini blickt auf die neue Saison und nimmt das neue Fahrerduo genauer unter die Lupe.

Mit der Saison 2022 beginnt für Gresini Racing ein neues Kapitel in der MotoGP-Geschichte. Der Rennstall wird gemeinsam mit Hersteller Ducati auf Punktejagd gehen. Schon bei den Testfahrten begann die neue Zeitrechnung und Commerical und Marketing Director Carlo Merlini sagt: «Es war ein emotionaler erster Test. Jeder weiß, was man aus solchen Testfahrten mitnehmen kann. Aber von der emotionalen Seite her war es der Beginn eines neuen Kapitels für Gresini Racing, da wir ohne Fausto loslegen mussten und nicht mehr mit Aprilia, sondern mit Ducati-Bikes antreten.»

Der frühere Teamchef und Eigentümer Fausto Gresini verstarb im Februar 2020 an den Folgen einer Corona-Infektion. Merlini stand der Familie in kaufmännischer Hinsicht mit Rat und Tat zur Seite.

Viel ändern soll sich auch mit dem neuen Werk nicht, bestätigt Merlini: «Es war schon immer unser Stil, dass die Fans oder auch die Sponsoren zu unseren Rennen kommen und das familiäre Umfeld genießen können. Das ist sozusagen unser Markenzeichen, und das wollen wir auch nicht ändern. Der absolute Plan ist es, nahtlos an die Vergangenheit anzuknüpfen. Wir wollen nicht Dinge ändern, auch wenn es nicht mehr so sein wird wie früher, weil uns ein großer Teil des Fahrerlagers fehlt. Aber was das Profil des Teams angeht, wollen wir die Dinge einfach so weiterführen und

vorantreiben, wie sie vorher waren.»

Als Fahrer stehen Enea Bastianini und Rookie Fabio Di Giannantonio unter Vertrag. Bei den Testfahrten ließ Bastianinia als Fünfter aufhorchen, Di Giannantonio wurde 19. Rückschlüsse zu ziehen, wäre falsch. Dennoch sagt Merlini über Bastianini: «Wir wollen gut abschneiden und haben auch alles, um gut abzuschneiden. Enea hat in der letzten Saison beeindruckt. Ich glaube, er war in den letzten sieben Rennen immer in den Top Ten und ergatterte zwei Podiumsplätze in Misano. Wir erwarten, dass er seine Entwicklung fortsetzt, jetzt wo er ein neues Team und ein moderneres Motorrad als im letzten Jahr hat.»

Auch dem Neuling traut er einiges zu: «Diggia hat sich sehr auf den Test gefreut. Es war der Traum seines Lebens, und wahrscheinlich der Traum eines jeden Fahrers. Ich habe ihm gesagt, dass ich glaube, dass er zu sehr an die MotoGP im Jahr 2021 dachte, aber insgesamt fuhr er eine sehr gute Saison und führte das Gresini

Moto2-Team zurück zum Sieg und zu einer Reihe von Podestplätzen. Wir bitten ihn, nichts zu überstürzen. Er soll sich mit dem Motorrad vertraut machen und zurechtfinden.»

Zum Zusammenspiel der beiden Italiener sagt Merlini: «Sie kennen sich sehr gut. Sie fuhren schon 2016 in der Moto3-Klasse für Gresini und auch auf Minibikes waren sie gemeinsam unterwegs. Die Karrieren verliefen parallel.»

Für Merlini ist klar: «Es wird eine sehr gute und spannende Saison.» Die übrigens am 6. März mit dem ersten Rennen in Katar losgehen wird.