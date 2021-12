PCR-Test positiv: Dakar-Rallye ohne Danilo Petrucci?

Der zweifache MotoGP-Sieger Danilo Petrucci muss aller Voraussicht nach auf die Teilnahme bei der Dakar-Rallye 2022 verzichten. Er wurde am 28. Dezember positiv auf Corona getestet.

«Ich bin in Saudi-Arabien positiv auf Covid-19 getestet worden», bestätigte der schwer enttäuschte Danilo Petrucci (31) heute im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich bin zwar am 17. Dezember zum dritten Mal gegen Covid geimpft worden und habe daheim in Italien am 21. und 24. Dezember zwei negative Testergebnisse erhalten. Am 27. Dezember bin ich nach Saudi-Arabien geflogen und habe hier am nächsten Tag leider ein positives Testergebnis bekommen. Ich weiß nicht, was zwischen dem 24. und dem 28. Dezember passiert ist.»

Wie alle Mitglieder der MotoGP-Bubble hat Petrucci die ersten beiden Corona-Impfungen im März 2021 in Doha-/Katar erhalten. Der Verdacht liegt nahe, dass er nach der Drittimpfung innerhalb von 10 bis 12 Tagen noch nicht genug Antikörper hatte, um effektiv gegen eine Covild-19-Infektion geschützt zu sein.

«Ich habe mich vermutlich im Flugzeug angesteckt», meint der KTM-Tech3-Pilot. «Ich habe zwar ständig eine Maske getragen...»

Nach dem enttäuschenden 20. Rang in der MotoGP-WM zieht «Petrux» eine niederschmetternde Saisonbilanz. «Das ist wirklich ein Jahr zum Vergessen.»

Dann ergänzte er: «Ich habe jetzt noch einen Bluttest gemacht, dann wird mir der Organisator sagen, ob ich am 1. Januar zum Prolog starten darf oder nicht.»