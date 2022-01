Bei diesen Rennen bietet KTM 2022 das Fan-Paket an

Die KTM-Tribüne in Spielberg

KTM-Fans aufgepasst: Der österreichische Hersteller bietet 2022 wieder das ultimative MotoGP-Erlebnis an. Wo es KTM-Tribünen geben wird und wie die Tickets erworben werden können.

KTM bietet den eingefleischten Orange-Fans 2022 wieder die «Ultimate Orange MotoGP Experience» mit exklusivem Zutritt auf die KTM-Tribüne sowie dem «KTM Fan Package» an, das alles Wichtige für den Renntag beinhaltet – nämlich T-Shirt, Cap und Freizeitbeutel von KTM sowie nützliche Ohrstöpsel, damit einem genussvollen GP-Besuch nichts mehr im Wege steht.

Bei folgenden Grand Prix sind 2022 KTM-Tribünen geplant:

13. bis 15. Mai: Frankreich-GP in Le Mans

03. bis 05. Juni: Catalunya-GP auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya

17. bis 19. Juni: Motorrad-GP Deutschland auf dem Sachenring

24. bis 26. Juni: Dutch TT in Assen

05. bis 07. August: British GP in Silverstone

19. bis 21. August: Österreich-GP auf dem Red Bull Ring

14. bis 16. Oktober: Australien-GP auf Phillip Island*



*Ticket-Informationen ab April 2022

Weitere Informationen sowie die Links zu den entsprechenden Online-Ticketshops sind auf der offiziellen KTM-Seite gelistet.

Übrigens: Beim KTM-Heimrennen in Spielberg beinhaltet das Paket wie gewohnt auch einen Motorrad-Parkplatz. Für die jungen Fans (unter 15 Jahre) in Begleitung eines Erwachsenen gibt es zudem das Kids-Paket für nur 15 Euro. Erhältlich sind die Tickets online, bei österreichischen KTM-Händlern oder im Shop der KTM Motohall in Mattighofen.