Jorge Lorenzo: Verbale Spitze gegen Valentino Rossi

Der frühere GP-Pilot Jorge Lorenzo ist sich sicher: Valentino Rossi hätte den Titelkampf 2015 auch ohne die Startplatz-Strafe verloren, die er für den Sepang-Crash mit Marc Márquez kassiert hatte.

Der Sepang-Crash von Valentino Rossi und Marc Márquez in der Saison 2015 sorgte für viele hitzige Diskussionen unter den Beobachtern und MotoGP-Fans. Denn für das unliebsame Aufeinandertreffen kassierte Rossi eine Rückversetzung ans Ende des Startfeldes für das letzte Rennen der Saison in Valencia.

Der damalige Yamaha-Star konnte sich zwar bis auf den vierten Platz zurückkämpfen. Der Titel ging in jenem Jahr aber an Jorge Lorenzo, der das Rennen für sich entschied. Rossi erklärte noch Jahre später, dass ihm der Titel gestohlen wurde, weil sich Marc Márquez in den Titelkampf eingemischt und seinem Landsmann Lorenzo Schützenhilfe geleistet hatte.

Lorenzo ist sich aber sicher, dass Rossi die WM auch ohne die Strafversetzung verloren hätte. Er erklärte unlängst im «Motosan»-Interview: «Bereits in Argentinien hatte Rossi realisiert, dass er eine Chance auf den WM-Titel hatte und dann kam es zu dem berühmten Kontakt, bei dem Marc das Nachsehen hatte. Von aussen betrachtet denke ich, dass Marc das Gefühl hatte, Rossi hätte es mit Absicht gemacht und er mochte auch nicht, dass er sich nicht nach seinem Wohlergehen nach dem Crash erkundigt hatte.»

«Von da an kühlte sich das Verhältnis zwischen den beiden ab und dann gab es diese berühmte Pressekonferenz in Malaysia, die auch nicht half», erinnerte sich der Spanier. Und er betonte: «Aber auch wenn Rossi in Valencia nicht bestraft worden wäre, dann wäre er sowohl im Training als auch im Rennen Vierter geworden. Denn Honda und ich waren auf dieser Strecke eindeutig schneller als er.»

