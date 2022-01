Sorgt Explosion für Abbruch der Rallye Dakar?

Die Explosion, die sich vor dem Start der Rallye Dakar an einem Servicefahrzeug ereignete, könnte das vorzeitige Ende des berühmten Wüstenrennens bedeuten. Denn Frankreich erwägt einen Abbruch.

Danilo Petrucci freute sich bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien über das vorzeitige Ende der sechsten Etappe, das nach 101 von geplanten 402 km beschlossen wurde. Der französische Veranstalter A.S.O. reagierte damit auf die tiefen Spurrillen, die am Vortag von den Teilnehmern der Pkw- und Lkw-Kategorie verursacht worden waren und auch beim Italiener einen Sturz zur Folge hatten. «Der Abbruch war die einzige Lösung», ist sich der MotoGP-Star sicher.

Dass die berühmteste Wüstenrallye der Welt ganz abgebrochen werden könnte, dürfte ihm aber nicht gefallen. Doch das Aus droht wegen einer Explosion, die sich am 30. Dezember am Start- und Zielort Dschidda am Servicefahrzeug eines Teams ereignet hatte. Dabei wurde der Fahrer Philippe Boutron am Bein verletzt.

Der Franzose ist nach einer Operation im Militärkrankenhaus von Dschidda nach Frankreich zurückgekehrt, dort machen sich die Politiker nun Gedanken über einen Abbruch, wie Aussenminister Jean-Yves Le Drian dem TV-Sender BFM erklärte.

«Wir überlegen, ob es das Beste ist, dieses Sport-Event abzubrechen», sagte Le Drian, betonte aber auch, dass die Entscheidung noch nicht gefallen ist. «Es gab womöglich einen Terroranschlag gegen die Dakar», fügte er an. Die Staatsanwaltschaft untersucht die Explosion, die saudiarabischen Offiziellen beteuerten hingegen, dass es keine Hinweise auf ein Verbrechen gibt. Allerdings wurden die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Rallye deutlich verstärkt.

Vorerst geht die Rallye weiter, am Sonntag steht die siebte Etappe an, am 14. Januar soll die Zielflagge fallen. Petrucci belegt nach der sechsten von zwölf Etappen den 116. Rang in der Gesamtwertung.

Der Dakar-Neuling hatte mit seinem Sieg in der fünften Etappe Geschichte geschrieben, er ist der Einzige, der sowohl eine Dakar-Etappe als auch ein MotoGP-Rennen gewinnen konnte. Dafür erntete er auch viel Beifall von seinen früheren MotoGP-Kollegen, die ihm zum Überraschungserfolg gratulierten.

Ergebnis Dakar-Rallye, 6. Etappe, 7. Januar

1. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, 51:43

2. Sam Sunderland (GBR), GASGAS, 54:09 +2:26

3. Matthias Walkner (AUT), KTM, 54:19 +2:36

4. Pablo Quintanilla (CHI), Honda, 54:58 +3:15

5. Ricky Brabec (USA), Honda, 55:02 +3:19

Ferner:

9. Toby Price (AUS), KTM, 55:59 +4:16

15. Kevin Benavides (ARG), KTM, 57:14 +5:31

40. Danilo Petrucci (ITA), KTM, 1:04:27 +12:44

Gesamtwertung nach 6 von 12 Etappen

1. Sam Sunderland (GBR), GASGAS, 19:55:59

2. Matthias Walkner (AUT), KTM, 19:58:38 +2:39

3. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, 20:01:34 +5:35

4. Adrien Van Beveren (FRA), Yamaha, 20:03:42 +7:43

5. Pablo Quintanilla (CHI), Honda, 20:13:43 +17:44

Ferner:

8. Kevin Benavides (ARG), KTM, 20:20:55 +24:56

12. Toby Price (AUS), KTM, 20:35:08 +39:09

116. Danilo Petrucci, KTM, + 11 h 41min