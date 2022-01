Danilo Petrucci: «Hab mir Kamele kleiner vorgestellt»

In der MotoGP-WM hat Danilo Petrucci lange warten müssen, bei seiner ersten Rallye Dakar war der Tech3-KTM-Pilot dafür schon in der fünften Etappe siegreich – und schrieb damit Geschichte.

«Ich muss zuerst einmal verstehen, was da passiert ist», seufzte Danilo Petrucci. «Als ich jung war, hatte ich immer die Absicht, im Motorsport Geschichte zu schreiben. Und heute ist es mir gelungen, denn ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der ein MotoGP-Rennen und eine Dakar-Etappe gewonnen hat. Niemand hat das vor mir geschafft; das macht mich wirklich glücklich.»

Der 31-jährige Italiener hatte aber Riesenglück, als ihm nach einer blinden Kurve gestern eine Kamelherde in die Quere kam. «Ich sah plötzlich diese Kamele, eines stand mir richtig im Weg, ich musste blitzschnell ausweichen, dabei bin ich gestürzt. Es war mein erster Crash bei dieser Rallye. Ich hätte dieses Kamel am liebsten umgebracht. Ja, ich wollte das Vieh töten, aber inzwischen weiß ich, dass hier in Saudi-Arabien die Kamele einen höheren Stellenwert haben als die Frauen. Deshalb war es besser, das Tier in Frieden zu lassen. Kamele sind ziemlich gross! Ich muss euch sagen, ich habe sie mir kleiner vorgestellt. Aber sie haben eine gewaltige Größe!»

«Nach diesem Zwischenfall war ich ein bisschen durcheinander, denn der Sturz war ziemlich wuchtig, ich bin ein langes Stück dahin gerollt. Dieses Kamel ging mir eine Zeit lang nicht mehr aus dem Kopf. Ich redete mir ein: ,Vorwärts, ich muss irgendwie ins Ziel kommen.‘»



Petrucci berichtete auch von ungewöhnliche Bekleidungssorgen. «Ich hatte schlimme Probleme mit meiner Hose. Der Verschluss am Bund war beschädigt und hat sich deshalb geöffnet, sie rutschte dauernd runter, ich musste sie dauernd wieder hochziehen.»



Als KTM-Tech3-Werksfahrer genießt «Petrux» auch das glänzende Teamwork mit den Kollegen der Pierer Mobility AG, das schließt die prominenten Fahrer von GASGAS und Husqvarna ein. «Ich habe dann stark gepusht, und Daniel Saunders von GASGAS hat mir mächtig geholfen», freute sich der zweifache MotoGP-Sieger. «Er ist ein unglaublich schneller Fahrer, außerdem hat mein Motorrad tadellos funktioniert. Auf den Steinen und auf den felsigen Abschnitten sind wir wirklich schnell gewesen, deshalb haben wir viel Zeit zur Spitze wettgemacht. Ich habe gut navigiert, dadurch haben wir in einem ausgetrockneten Flussbett alle Verfolger abgeschüttelt, es waren sechs! Und als ich den Wegpunkt gefunden habe, habe ich wieder mächtig Gas gegeben.»



«Die Sanddünen auf den letzten 50 Kilometern schienen keine Ende zu nehmen», schilderte der Dakar-Neuling. «Einmal wäre ich beinahe in ein Loch gefallen, aber ich konnte im letzten Moment die Richtung ändern. Doch ich habe bei diesem Manöver meinen lädierten rechten Knöchel wieder stark beansprucht, außerdem war Ross Branch deutlich schneller als ich. Er war in den schnellen Dünen-Abschnitten überragend. Man musste die Dünen bergauf immer im dritten Gang fahren, und obwohl ich viel riskierte, um ihm auf den Fersen zu bleiben – ich schaffte es nicht.»



Der Honda-Pilot war zwei Minuten vor Petrucci gestartet und traf 1:58 min vor dem Italiener im Ziel ein. «Ich habe also innerhalb von vier Stunden zwei Sekunden wettgemacht», seufzte Danilo. «In Wirklichkeit hat mein KTM-Kollege Toby Price die Etappe gewonnen, er ist weit hinten gestartet und konnte die vielen Spuren verfolgen. Toby ist auch so ein unglaublicher Rallye-Könner, aber leider hat er nach dem Etappensieg wegen Missachtung des Speedlimits eine 6-min-Strafe bekommen – wie ich am Tag zuvor. Er fuhr ein paar Meter lang 50 statt 30 km/h.»



Danilo Petrucci nahm die Gelegenheit auch wahr, um sich bei allen Bekannten und Freunden zu bedanken, die ihm nach diesem Erfolg Glückwünsche auf sein iPhone schickten. «Ich habe geweint wie ein Baby und bedanke mich bei allen», sagte Petrucci sichtlich gerührt. «Besonders überwältigt hat mich die Begeisterung der Freunde aus dem ganzen MotoGP-Paddock. Das ist eine Welt, die mein Leben zehn Jahre lang immens bereichert hat.»



Marc Márquez zog auf Instagram symbolisch den Hut vor dem 31-jährigen Italiener. Bruder Alex Márquez kommentierte mit einem anerkennenden «Oh mammaaaa miaaa». «Großartig, Petrux», gratulierte Valentino Rossi. «Verrückt», staunte Maverick Viñales. Fabio Quartararo ging noch einen Schritt weiter: «Dieser Kerl ist eine Legende! Petrux for President!». «Magisch», befand Johann Zarco. Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti brachte es mit «einfach unglaublich» auf den Punkt.



In der MotoGP-WM brauchte Danilo Petrucci 124 Anläufe, ehe er ausgerechnet beim Heimrennen in Mugello auf der Werks-Ducati am 2. Juni 2019 seinen ersten GP-Sieg feierte. 2020 gewann «Petrux» dann im Regen von Le Mans ein zweites Mal mit Ducati.



Petrucci wurden von seinem Emotionen regelrecht überwältigt. «Ich bin glücklich, so viele Freunde zu haben, die mich unterstützt und mir geholfen haben, mein Leben zu bewältigen.»