Marc Márquez: Privater Honda-Test in Portimão

MotoGP-Superstar Marc Márquez übt am heutigen Sonntag erstmals wieder privat auf der Grand Prix-Strecke von Portimão.

Nur wenige Tage nachdem sich Marc Márquez in der vergangenen Woche erstmals wieder beim Training auf einem Motorrad präsentiert hat, setzt der achtfache Weltmeister den nächsten Schritt zu seinem erneuten Comeback.

Marc hat sich unter der Woche in Spanien auf seiner Motocross-Honda gemeinsam mit Bruder Alex beim Training gezeigt. Am Sonntag rollte der Honda-Star aus Cervera erstmals wieder mit seiner straßentauglichen MotoGP-Replica, der Honda RC213V-S, auf die Rennstrecke.

Schauplatz dafür ist das «Autodromo Internacional do Algarve» in Portimão im äußersten Süden von Portugal. Der 28-jährige Márquez ließ es dabei bei guten Bedingungen an der Algarve wie erwartet ruhig und locker angehen.

Die ersten offiziellen Testfahrten der MotoGP-Asse finden am 5./6. Februar in Sepang statt.

Honda präsentierte am Sonntag prompt die ersten Bilder vom Einsatz des Repsol-Honda-Stars auf einigen Social Media-Kanälen – auch um weitere Gerüchte über eine eventuell noch längere Pause zu entkräften.