Remy Gardner (KTM): Nach Motocross-Unfall operiert

Knappe zwei Wochen vor dem Shakedown-Test in Sepang musste MotoGP-Rookie Remy Gardner einen Rückschlag hinnehmen: Der Tech3-KTM-Pilot verletzte sich im Training am rechten Handgelenk.

Am späten Dienstagabend teilte das Tech3 KTM Factory Racing Team mit, dass Remy Gardner sich am vergangenen Samstag bei einem Trainingsunfall auf dem Motocross-Bike eine kleine Fraktur am rechten Handgelenk zugezogen hat.

Deshalb wurde der Moto2-Weltmeister am heutigen Dienstag in Barcelona von Dr. Xavier Mir operiert: Der Vertrauensarzt vieler MotoGP-Asse setzte zwei Schrauben ein, um die Genesung zu unterstützen. Bereits am Freitag soll Remy mit der Reha beginnen, kündigte Tech3 an.



«Die OP lief gut, mal sehen, wie es in den nächsten paar Tagen geht», ergänzte der 23-jährige Gardner auf seinem Instagram-Kanal.

MotoGP-Testkalender 2022

MotoGP Shakedown-Test

31. Januar bis 02. Februar: Sepang/Malaysia



IRTA-Tests für die MotoGP-Klasse

05. bis 06. Februar: Sepang/Malaysia

11. bis 13. Februar: Mandalika Street Circuit/Indonesien