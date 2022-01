Marc Márquez: Nächstes Motorrad-Training absolviert

Marc Márquez: Training in Aragón

Der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Márquez hat sein Training wie angekündigt intensiviert: Am heutigen Donnerstag saß er im Sattel einer Honda CBR600RR.

Zweieinhalb Monate lang musste Marc Márquez auf das Motorradfahren verzichten, weil er nach einem Enduro-Unfall am 30. Oktober unter einer Diplopie litt. Seit einer guten Woche gibt der 28-jährige Spanier aber wieder Gas: Zunächst auf dem Motocross-Bike auf dem Ponts Circuit unweit seines Heimatortes Cervera, danach flog Marc mit seinem Bruder Alex nach Portugal, wo am Sonntag ein Track-Day auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» anstand.

Weil der Test auf der RC213V-S für den achtfachen Weltmeister erfolgreich verlief und er keinerlei Probleme mit seinem Sehvermögen hatte, kündigte er anschließend an: «Wir haben noch zwei Wochen bis zum Testbeginn in Sepang, also werde ich die Gelegenheit nutzen, um meine körperliche Vorbereitung zu intensivieren und auf dem Motorrad zu trainieren.»

Auf die Worte ließ Marc Márquez Taten folgen: Nur vier Tage später war er am Donnerstag im MotorLand Aragón unterwegs, dieses Mal auf einer Honda CBR600RR. Das entsprechende Bild veröffentlichte der Repsol-Honda-Star auf seinen Social-Media-Kanälen, wo er seine Fans nun wieder fleißig mit Updates versorgt.

