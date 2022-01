Fabio Quartararo: «Will nicht überheblich klingen»

MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo spricht im Interview über sein bestes Überholmanöver und die emotionalste Nachricht und beantwortet die unangenehme Frage nach dem besten Fahrer des Jahres.

Im ersten Teil des Interviews mit SPEEDWEEK.com sprach Fabio Quartararo schon über die schönsten Erfolgserlebnisse und die bittersten Pillen seiner Weltmeister-Saison. Sein bestes Überholmanöver darf aber natürlich auch nicht fehlen – ausgerechnet gegen seinen Landsmann.

«Das war gegen Johann Zarco im zweiten Österreich-GP», erzählte Quartararo. «Im TV war es nicht zu sehen, aber ich kam von ganz weit hinten. Aus der Hubschrauber-Perspektive würde man es wahrscheinlich sehen, es war in den ersten fünf Runden. Ich lag um die 25 Meter hinter ihm und schaffte es ihn auszubremsen. Ich würde sagen, das war mein bestes Überholmanöver. In derselben Kurve überholte ich außen auch Márquez und Martin», erinnerte der Yamaha-Star an seine starken Manöver in Kurve 3 des Red Bull Rings.

Apropos Landsleute: Fabio Quartararo ist übrigens der erste französische Weltmeister in der «premier class» überhaupt und der insgesamt siebte Franzose mit einem Titel im GP-Sport – neben Johann Zarco (2015 und 2016 in der Moto2), Mike Di Meglio (125 ccm 2008), Arnaud Vincent (125 ccm 2002), Olivier Jacque (250 ccm 2000), Christian Sarron (250 ccm 1984) und Jean-Louis Tournadre (250 ccm 1982).

Das schönste Kompliment machte dem 22-jährigen MotoGP-Weltmeister aber keiner seiner Vorgänger, sondern der beste Freund seines Bruders. «Er schrieb mir zum Titelgewinn. 2019 kam er zur Gala, als ich als Rookie des Jahres ausgezeichnet wurde. Er machte ein Video von der Weltmeister-Trophäe und sagte: ‚Eines Tages werden sie Fabio Quartararo drauf schreiben.‘ Da spielen viele Emotionen mit… Es war nicht wirklich ein Kompliment, aber die Nachricht, die mir am besten gefiel», verriet Fabio.

© Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel © Gold & Goose Fabio Quartararo auf dem Weg zum WM-Titel Zurück Weiter

Zum Abschluss die unausweichliche Frage: Wer war 2021 der beste MotoGP-Fahrer? «Puh», hielt Quartararo kurz inne. «Ich würde sagen ich selbst, weil ich den Titel gewann und der beste Fahrer gewinnt in dem Jahr den Titel, also…»

Leicht fiel «El Diablo» die Antwort allerdings nicht. «Das stimmt, es ist ein bisschen unangenehm, weil ich nicht überheblich klingen möchte. Aber ehrlich, in der Saison davor gewann Mir die Weltmeisterschaft und für mich muss der beste nicht der schnellste Fahrer sein. Für mich ist der beste Fahrer der, der nach all den Rennen der beste ist. Jedes Jahr ist anders und ich glaube, wir können sagen, dass wir in der Hinsicht die besten der Saison waren», bekräftigte Quartararo.

MotoGP-WM Endstand 2021 (nach 18 Rennen):

1.Quartararo 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.