WithU-Yamaha-Vorstellung: Podestplätze mit Dovizioso?

Das erfolgreiche Yamaha-MotoGP-Kundenteam von Razlan Razali hat sich für 2022 komplett neu aufgestellt: Neue Fahrer, neuer Eigentümer, neuer Hauptsponsor – und frischer Optimismus.

Beim Steiermark-GP 2021 (6. bis 8. August) hat sich herausgestellt., dass das malaysische SRT-Yamaha-Kundenteam seinen Hauptsponsor verliert. Doch bereits am selben Wochenende stellte Teamprinzipal Razlan Razali gemeinsam mit WithU-Chef Matteo Ballerin ein Einvernehmen her, und man einigte sich auf eine Partnerschaft als «title sponsor» für 2022 und die beiden folgenden Jahre sowie auf das Fahrerduo mit Andrea Dovizioso und Darryn Binder. Die Verpflichtung einen starken italienischen Fahrers (statt Morbidelli) war ein wichtiges Anliegen von Sponsor WithU, einem italienischen Energiekonzern.

Razlan Razali verwandelte sich im August und September vom Teamprinzipal zum Teameigentümer, er übernahm den MotoGP-Rennstall von alten Eigentümer Sepang Circuit und gründete dafür in England die Firma RNF Racing. RNF steht für seine drei Kinder Razali, Nadia und Farouk.

Wilco Zeelenberg wurde im neuen WithU-Yamaha-RNF-Team von Razlan Razali zum Teammanager befördert. Auch Riding Coach Torleif Hartelman hat seinen Vertrag verlängert.

Teambesitzer Razlan Razali ist froh, Zeelenberg weiter an Bord zu haben. Der Niederländer hat einige Aufgaben des entlassenen Teamdirektors Johan Stigefelt übernommen. Der Sieger des 250-ccm-GP auf dem Nürburgring 1990 war im Yamaha-Werksteam bei den Titelgewinnen von Jorge Lorenzo 2010, 2012 und 2015 an der Seite des Spaniers erfolgreich. Er wird Razali künftig im Tagesgeschäft vermehrt unterstützen und entlasten. «Manche Leute unterschätzen Wilco. Er ist eine sehr loyale und leidenschaftliche Person», stellte Razlan Razali im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Ich brauche ihn jetzt dringender als je zuvor.»

Inzwischen läuft die virtuelle Teamvorstellung der WithU-Yamaha-Mannschaft mit Teamgründer und Teamprinzipal Razlan Razali, WithU Brand President Matteo Ballarin sowie WithU GRT RNF MotoE-Teammanager Filippo Conti und den Fahrern Dovizioso und Binder. Wegen technischer Probleme musste die Präsentation, die aus dem Opernhaus «Teatro Filarmonico» von Verona übertragen wird, kurzfristig um eine Stunde nach hinten verschoben werden.

«Es ist ein sehr emotionaler Moment für mich und mein Team», betonte Razali. «Diese Präsentation steht für zwei Dinge: Einmal die Umstrukturierung und das Rebranding des Teams, um in diesem Jahr mit unseren Fahrern Andrea Dovizioso und Darryn Binder erfolgreich zu sein. Zweitens ist WithU zum ersten Mal Titelsponsor eines MotoGP-Teams.»

Razali hat bei Yamaha Motor Racing den Leasing-Deal übernommen, der bisher mit dem Sepang Racing Team (SRT) existierte, er gilt vorläufig für ein Jahr. Aber Razali plant langfristig, denn er hat sich bei der Dorna die beiden Teamplätze für fünf Jahre gesichert. Der Vertrag mit Sponsor WithU erstreckt sich über drei Jahre bis Ende 2024.

Der gut vernetzte Razlan Razali (ehemaliger Sepang-Circuit-CEO) hat für das neue Yamaha-MotoGP-Kundenteam inzwischen auch neue Co-Sponsoren und Partner gefunden: Green Power, Barracuda, 3RCB, Telcowin, Ixon, KYT, GPNFTS, Velas, Akrapovic und Beta sind mit von der Partie. Dazu gibt es aussichtsreiche Verhandlungen mit einem namhaften Ölkonzern.

Razali hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er für 2023 gerne den türkischen Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu verpflichten möchte. Der Yamaha-Star hat aber über seinen Manager Kenan Sofuoglu ausrichten lassen, dass für den 25-jährigen Ausnahmekönner nur ein Platz im Yamaha-Werksteam in Frage kommt.

«Yamaha hat großes Interesse daran, dass Toprak MotoGP fährt», räumte Kenan Sofuoglu am 6. Januar im Exklusiv-Interview mit SPEEDWEEK.com ein. «Aber das ist nur möglich, wenn Toprak 2022 in der Superbike-WM weiterhin Rennen gewinnt. Wenn uns Yamaha danach ein Angebot für das MotoGP-Werksteam macht, werden wir darüber nachdenken. Und nur dann. Es ist nicht so, dass wir von der MotoGP träumen, das weiß Yamaha auch. Wir werden auch nicht für ein B-Team fahren, sondern nur für das Werksteam. Razlan Razali hat uns schon für die nächste Saison mehrfach gefragt, aber wir haben kein Interesse. Ich habe ihm deutlich gesagt, dass für uns nur das Werksteam in Frage kommt.»



Wenn Quartararo nach der Saison 2022 zum Beispiel zu Repsol-Honda wechseln sollte, könnte Razgatlioglu im Monster-Yamaha-Team einen Platz finden.

Razali räumt ein, dass Yamaha auf die Fahrerwahl im Kundenteam Einfluss nimmt. «Denn Yamaha bezahlt die Fahrer, darüber sind wir froh. Aber wir bezahlen immer noch die Leasingraten für die Motorräder», erzählt Razali. «Dadurch haben wir als Team bei der Fahrerverpflichtung ein Mitspracherecht.»

Darryn Binder war als bisheriger Moto3-Fahrer für 2022 nicht erste Wahl, aber erstens waren die finanziellen Mittel beschränkt, außerdem sagten Talente wie Raúl Fernández und Marco Bezzecchi ab, am 35-jährigen Superbike-Star Johnny Rea hatte Yamaha kein Interesse. Denn das WithU-Team soll als Junior-Team neue Talente fördern, wie 2020 und 2021 mit Morbidelli und Quartararo, die für SRT-Yamaha 2020 je drei GP-Sieger feierten.

Ob das Experiment mit dem Moto3-WM-Sechsten Darryn Binder ein Erfolg wird, obwohl er die Moto2-Klasse überspringt, wird sich zeigen. «Ich trachte nach Spannung, nach Aufregung. Ich möchte Überraschungen liefern», betont Razali. «Ob man mit so einem Konzept Glück oder Pech hat, wird sich zeigen.»

Bei Morbidelli und Quartararo hat sich das Risiko bezahlt gemacht, beide wurden in Razalis Team zu neuen Yamaha-Werkspiloten geformt. Schon für 2019 hatten Yamaha und Razali auf Routiniers wie Pedrosa oder Smith verzichtet und den beiden Talenten den Vorzug gegeben.

Dovizioso fährt 2022 eine Werksmaschine des neuesten Jahrgangs, Binder setzt eine 2021-Werksmaschine ein.

Der leidenschaftliche MotoGP-Beobachter und Hauptsponsor Matteo Ballerin ist gespannt auf das Abschneiden des neuen Teams. «Ich bin ziemlich zuversichtlich. Ich denke, wir können mit Dovi einige Podestplätze erreichen», meint er. «Denn Dovi ist ein Ingenieur. Er wird sich weiter Schritt für Schritt steigern. Franco Morbidelli hat uns bestätigt, dass der Unterschied zwischen Dovis A-spec-Bike von 2021 und der neuesten Werks-Yamaha sehr groß ist. Das macht mich recht glücklich. Damit ist klar, dass Dovis Motorrad sehr konkurrenzfähig sein wird. Der Materialunterschied wird beträchtlich sein. Das eröffnet uns erfreuliche Möglichkeiten.»

Vom 24-jährigen MotoGP-Neuling Darryn Binder (ein Moto3-GP-Sieg in 117 Rennen) wird erwartet, dass er sich von Rennen zu Rennen steigert und im Rookie-of-the-Year-Award im Wettstreit gegen Remy Gardner, Raúl Fernández, Fabio Di Giannantonio und Marco Bezzecchi eine Rolle spielt.