Marc Márquez: Ärzte erteilen Freigabe für Sepang-Test

Die Leidenszeit scheint zu Ende: Marc Márquez hat nach einer weiteren Untersuchung die Freigabe erhalten, um sein Comeback in Angriff zu nehmen. Bei den Tests in Malaysia und Indonesien kehrt er für Repsol Honda zurück.

Es gibt Neuigkeiten aus dem Lager von Marc Márquez: Der Spanier, der sich schon in den vergangenen Tagen und Wochen langsam wieder herangetastet hat, darf die Testfahrten in Sepang in Angriff nehmen. Das vermeldete sein Team am Mittwoch.

Der achtfache Champion litt nach einem Trainingssturz im Gelände unter einer Diplopie. Sein Zustand hatte sich zuletzt aber so stark verbessert, dass er zunächst sein Comeback auf einer Motocross-Maschine feierte, ehe er in Portimao eine RC213V-S und in Aragón eine Honda CBR600RR testete. Schon nach diesen Tests hatte er gesagt: «Wir haben noch zwei Wochen bis zum Testbeginn in Sepang, also werde ich die Gelegenheit nutzen, um meine körperliche Vorbereitung zu intensivieren und auf dem Motorrad zu trainieren.»

Nach einer weiteren Untersuchung am vergangenen Montag erhielt Márquez nun die Freigabe von den Ärzten, sodass er sowohl in Malaysia als auch in Indonesien bei den offiziellen IRTA-Testtagen dabei sein wird. Zuletzt saß Márquez beim 16. WM-Lauf in Misano auf seiner Honda. Dort hatte er vor seinem Teamkollegen Pol Espargaró gewonnen.

Die beiden Spanier bilden auch 2022 das Gespann des Traditionsrennstalls.

MotoGP-Testkalender 2022

MotoGP Shakedown-Test

31. Januar bis 02. Februar: Sepang/Malaysia



IRTA-Tests für die MotoGP-Klasse

05. bis 06. Februar: Sepang/Malaysia

11. bis 13. Februar: Mandalika Street Circuit/Indonesien