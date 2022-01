Joan Mir über Quartararo: «Hatte ich nicht erwartet»

Joan Mir konnte sich 2020 den WM-Titel sichern, im vergangenen Jahr musste er die MotoGP-Krone an Fabio Quartararo abgeben. Der Suzuki-Werkspilot verrät, womit er bei seinem Nachfolger nicht gerechnet hatte.

Joan Mir gehört mit seinen 24 Jahren zur neuen Generation von MotoGP-Piloten, dazu gehören auch Weltmeister Fabio Quartararo, Francesco «Pecco» Bagnaia, Jorge Martin oder Enea Bastianini. Da stellt sich die Frage: Welcher der jüngeren WM-Kontrahenten hat beim Weltmeister von 2020 den besten Eindruck hinterlassen?

Die Antwort des WM-Dritten des Vorjahres fällt im Gespräch mit SPEEDWEEK.com unerwartet aus: «Keiner hat mich wirklich überrascht, denn ich kannte alle schon früher.»

«Wir kämpften schon in den kleineren Klassen gegeneinander. Keiner der Neuen kam und war von Anfang an schnell. Aber ich wusste, dass alle in den kleineren Kategorien schnell unterwegs waren», fügte Mir an.

«Pecco war ein Schritt weiter, als ich in der Moto3 ankam. Er war da schon in der Moto2 unterwegs», erinnert sich der Mallorquiner. «Als ich dann in die Moto2 aufstieg, wechselte er in der darauffolgenden Saison in die MotoGP. Ihn kenne ich also nicht so gut wie die anderen Fahrer. Fabio, Jorge Martin oder Bastianini kannte ich hingegen schon aus dem Rookies Cup sehr gut.»

Mit dem hohen Leistungsniveau des neuen Weltmeisters Quartararo hatte Mir aber nicht gerechnet, wie er gesteht: «Er hatte Mühe, in der Moto2 auf Touren zu kommen. Aber dann hat er in der MotoGP mit Yamaha den Weg zurück auf die Erfolgsspur gefunden. Ich muss zugeben, ich hatte nicht erwartet, dass er die Situation überwinden kann.»

Der provisorische GP-Kalender 2022 (Stand 7.10.2021)

06. März: Losail Circuit/Katar*

20. März: Mandalika Street Circuit/Indonesien**

03. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

10. April: Circuit of The Americas/Texas

24. April: Portimão/Portugal

01. Mai: Jerez/Spanien

15. Mai: Le Mans/Frankreich

29. Mai: Mugello/Italien

05. Juni: Catalunya/Spanien

19. Juni: Sachsenring/Deutschland

26. Juni: Assen/Niederlande

10. Juli: KymiRing/Finnland**

07. August: Silverstone/GB

21. August: Red Bull Ring/Österreich

04. September: Misano/Italien

18. September: MotorLand Aragón/Spanien

25. September: Motegi/Japan

02. Oktober: Buriram/Thailand

16. Oktober: Phillip Island/Australien

23. Oktober: Sepang/Malaysien

06. November: Valencia/Spanien



*Flutlichtrennen

** Strecke noch nicht homologiert