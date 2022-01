Suzuki präsentiert GSX-RR am 4. Februar

Suzuki präsentiert am 4. Februar die neue Maschine

Joan Mir und Alex Rins enthüllen die neue Suzuki GSX-RR am 4. Februar in Malaysia. Die Präsentation der Blau-Silbernen wird im Livestream übertragen, sodass alle Fans sie mitverfolgen können.

Das Team Suzuki Ecstar mit seinen Fahrern Alex Rins und Joan Mir wird die neue GSX-RR am 4. Februar in Sepang enthüllen. Das gab das Team am Mittwoch bekannt.

Die Fans der Blau-Silbernen können die Enthüllung live verfolgen, denn Suzuki bietet unter www.suzuki-motogp.com einen Livestream der Präsentation an. Aber auch auf den sozialen Netwerken des Teams kann die Enthüllung ab 10 Uhr live mitverfolgt werden. In Malaysia ist dann 17 Uhr.



Mir rechnet mit engen Zeitabständen und hofft, dass Suzuki und er sich verbessern können: «Jedes Jahr werden die Fahrer besser, weil sie reifer werden und mehr Erfahrung sammeln. Wenn man sich im Winter ausruht und dann wieder fährt, dann sieht es so aus, als ob man ein bisschen besser ist. Ich erwarte also, dass ich diese Saison zumindest ein bisschen besser sein werde. Dafür arbeite ich jeden Tag. Ich bin besessen davon, wieder zu gewinnen.»

In der Vorsaison musste sich der Weltmeister von 2020 mit WM-Rang 3 begnügen. Stallrivale Rins wurde nach mehreren Stürzen und einer Verletzung zu selten seinen eigenen Ansprüchen gerecht. er landete auf WM-Rang 13 in der Endabrechnung.

MotoGP-Testkalender 2022

MotoGP Shakedown-Test

31. Januar bis 02. Februar: Sepang/Malaysia



IRTA-Tests für die MotoGP-Klasse

05. bis 06. Februar: Sepang/Malaysia

11. bis 13. Februar: Mandalika Street Circuit/Indonesie