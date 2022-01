Darryn Binder: «Muss beweisen, dass RNF richtig lag»

Darryn Binder steht aufgrund seiner Vorgeschichte unter den MotoGP-Rookies besonders unter Beobachtung. Der WithU-Yamaha-Pilot spricht über seinen ursprünglichen Karriereplan und die Saisonvorbereitung.

Die zweieinhalb Monate zwischen dem Jerez-Test und dem anstehenden Shakedown in Sepang nutzte Darryn Binder gezielt: «Ich begann zu Hause in Südafrika ein neues Trainingsprogramm mit einem neuen Trainer, ich wollte für das stärkere Bike an Kraft gewinnen. Es war daher ein bisschen mehr Arbeit im Gym dabei, als ich es zuvor gewohnt war. Ich versuchte einfach auf eine Art und Weise zu trainieren, um die bestmögliche Performance aus mir zu holen und so stark wie möglich in die Saison zu starten.»

Dazu ergänzte der MotoGP-Rookies das Motorradtraining auf einem Superbike: «Ich trainierte auf einer R1, um mich an ein schwereres Motorrad zu gewöhnen. Natürlich ist eine R1 weit weg vom MotoGP-Bike, aber es kommt dem noch am nächsten. Ich hatte eine gute Off-Season und fühlte mich auf dem größeren Bike wirklich wohl. Daher freue ich mich nun darauf, mich wieder auf mein GP-Bike zu schwingen. Es sind jetzt ja noch ein paar Testtage, ich werde es Schritt für Schritt angehen.»

Über seinen gewagten Sprung von der Moto3-WM in die Königsklasse wurde in den vergangenen Monaten schon viel diskutiert, Darryn kommt direkt von der 65 PS starken 250-ccm-Honda NSF250 RW auf die rund 285 PS starke 1000-ccm-Yamaha M1 YZF.

Fragte der Jüngere der Binder-Brüder eigentlich selbst auch nach, warum die Wahl gerade auf ihn gefallen war? «Ich habe mich so gefreut, als ich es erfahren habe, da habe ich definitiv nicht nachgefragt, warum gerade ich», winkte er lachend ab. «Es war mehr ein: ‚Danke, ich bin bereit, nehmt mich!‘»

Wieder ernst fügte der 24-jährige Südafrikaner an: «Das ist definitiv eine Frage für das Teammanagement. In meinem Kopf habe ich meine Perspektive der Dinge. Von meiner Seite aus bestand der Plan ursprünglich darin, mit Petronas in die Moto2 zu gehen und zu versuchen, den ganzen Weg bis in die MotoGP zu durchlaufen. Leider hat sich im Vorjahr alles verändert, mit allem, was passiert ist», verwies er auf den Rückzug des Erdölgiganten als Titelsponsor, was den ehemaligen Petronas-SRT-Rennstall aus Malaysia letztlich dazu zwang, die Teams in den kleinen Klassen zuzusperren.

Stattdessen fand Darryn Binder, im Vorjahr auf der Petronas-Sprinta-Honda Siebter der Moto3-WM, bekanntlich neben Routinier Andrea Dovizioso im neu formierten WithU Yamaha RNF MotoGP Team einen Platz. «Sie glaubten ja schon vor dem letzten Jahr an mich und ich denke, nachdem ich im Vorjahr mit allen gearbeitet habe, glaubten sie dann wirklich an mich – und daher gaben sie mir diese Chance. Ich muss sie mit beide Händen ergreifen, das Beste daraus machen und hoffentlich beweisen, dass sie richtig lagen, als die Wahl auf mich fiel», fasste Darryn zusammen.

Testkalender 2022

MotoGP Shakedown-Test

31. Januar bis 02. Februar: Sepang/Malaysia



IRTA-Tests für die MotoGP-Klasse

05. bis 06. Februar: Sepang/Malaysia

11. bis 13. Februar: Mandalika Street Circuit/Indonesien