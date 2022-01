Shakedown: Wer in Sepang schon ab Montag testet

Stefan Bradl testete in der vergangenen Woche schon in Jerez

Der Shakedown-Test in Malaysia läutet das Ende der MotoGP-Winterpause ein. Michele Pirro, Stefan Bradl, Darryn Binder und Co. sind einsatzbereit.

«Wenn du 35 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit spürst, dann weißt du, dass du in Sepang angekommen bist», meldete sich Ducati-Testfahrer Michele Pirro über seine Social-Media-Kanäle aus der Boxengasse. «Wir sind bereit für die ersten MotoGP-Tests, die am Montag beginnen.»

HRC-Testfahrer Stefan Bradl traf am Samstag in Malaysia ein, nachdem er zuvor schon am Donnerstag und Freitag auf dem Circuito de Jerez die neuesten Komponenten an der Honda RC213V getestet hatte.

Nun steht der Shakedown-Test an: Von Montag bis Mittwoch ist der 5,543 km lange Sepang International Circuit von 10 bis 18 Uhr Ortszeit (3 bis 11 Uhr in Mitteleuropa) für die MotoGP-Testfahrer und die fünf Klassen-Neulinge geöffnet. Im Anschluss sind jeweils noch 15 Minuten für Practice-Starts vorgesehen.

Die Stammfahrer müssen sich noch bis zum Samstag gedulden – mit Ausnahme von Aleix Espargaró und Maverick Viñales, die bereits beim Shakedown-Test mitmischen, weil Aprilia als einzig verbliebenes «concession team» der Königsklasse keinen Testbeschränkungen unterliegt.

Die Boxen in Sepang sind bereits bezogen, vor allem die fünf Klassen-Neuling warten ungeduldig auf die ersten Testfahrten des Kalenderjahres. Für Tech3-KTM-Pilot Remy Gardner geht es auch darum, seine körperliche Verfassung nach der Operation am Radiusknochen seiner rechten Hand zu überprüfen.

VR46-Rookie Marco Bezzecchi legte selbst noch Hand an und klebte seine Startnummer 72 auf seine Ducati Desmosedici GP21, der er übrigens den Namen Marianna verpasste.

Auch Darryn Binder beobachtete seine WithU-RNF-Yamaha-Crew schon am Samstag aus nächster Nähe: «Ich freue mich, hier zu sein. Es ist wirklich heiß hier, deshalb verbringe ich den Tag an der Strecke, um mich an die Hitze und die Luftfeuchtigkeit zu gewöhnen. Ich kann es kaum noch erwarten, es ist so cool hier zu sein und die Bikes zu sehen – ich will jetzt einfach nur noch fahren.» Zuvor stand am Sonntag aber noch ein Track-Walk auf dem Programm.

RNF-Teamchef Razlan Razali traf mit einer Verletzung am linken Arm im Fahrerlager ein, er hatte einen Unfall auf dem Motocrross-Bike.

Teilnehmer Shakedown-Test Sepang (31.1. bis 2.2.)

Stefan Bradl, Honda Test Team

Maverick Viñales**, Aprilia Racing

Raul Fernandez*, Tech3 KTM Factory Racing

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Darryn Binder*, WithU Yamaha RNF MotoGP Team

Aleix Espargaró**, Aprilia Racing

Fabio Di Giannantonio*, Gresini Racing MotoGP

Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team

Michele Pirro, Ducati Team

Marco Bezzecchi*, Mooney VR46 Racing Team

Mika Kallio, Red Bull KTM Factory Racing

Takuya Tsuda, Suzuki Test Team

Remy Gardner*, Tech3 KTM Factory Racing

Katsuyuki Nakasuga, Yamaha Factory

Kohta Nozane, Yamaha Factory

Cal Crutchlow, Yamaha Factory



*= Rookie

**= concessions