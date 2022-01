Ducati-Werksteam: Erster Blick auf 2022er-Design

Der Shakedown-Test in Sepang läutet die Saison 2022 ein, pünktlich dazu gewährte Ducati den Fans einen Blick auf die neue Lackierung.

Eigentlich wollte das Ducati-Werksteam die Desmosedici in den 2022er-Farben bereits am vergangenen Freitag, 28. Januar, enthüllen. Dann aber wurde Jack Miller zu Hause in Australien vor dem geplanten Abflug positiv auf Covid-19 getestet, weshalb sich der 27-Jährige in Isolation begeben musste und die Präsentation verpasst hätte.

Die Verantwortlichen in Borgo Panigale reagierten rasch und verschoben die Online-Teamvorstellung kurzerhand auf den 7. Februar um 16 Uhr (MEZ). Der Team Launch wird in einer Woche auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des italienischen Herstellers sowie auf ducati.com zu sehen sein.

Den neuen Look von Francesco «Pecco» Bagnaia und Jack Miller gibt es aber bereits jetzt zu sehen, Ducati veröffentlichte am Montagmorgen ein Teaser-Video, der einen ersten Blick auf die Lackierung für 2022 gewährt. Wie man sehen kann, glänzen die Bikes stellenweise in einem etwas dunkleren Farbton.

Die Stammfahrer müssen sich noch bis zum Samstag gedulden, bis sie zum Test ausrücken dürfen – mit Ausnahme von Aleix Espargaró und Maverick Viñales, die bereits beim Shakedown-Test mitmischen, weil Aprilia als einzig verbliebenes «concession team» der Königsklasse keinen Testbeschränkungen unterliegt.

Abgesehen davon sind nur die Testfahrer und Rookies schon seit dem heutigen Montag auf dem Sepang International Circuit unterwegs. Sie dürfen bis Mittwoch Gas geben. Für Ducati ist Testfahrer Michele Pirro im Einsatz.

Shakedown-Test, Sepang, Zwischenstand um 16.41 Uhr Ortszeit

1. Raúl Fernandez, Tech3 KTM Factory Racing, 2:00,941 min

2. Michele Pirro 1, Ducati Team, 2:01,744

3. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF MotoGP Team, 2:02,146

4. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:02,181

5. Mika Kallio 2, Red Bull KTM Factory Racing, 2:02,297

6. Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing MotoGP, 2:02,596

7. Mika Kallio 1, Red Bull KTM Factory Racing, 2:02,634

8. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory Racing, 2:02,637

9. Lorenzo Savadori, Bike 2, Aprilia Racing, 2:02,855

10. Lorenzo Savadori Bike 4, Aprilia Racing, 2:02,890

11. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing Team, 2:03,040

12. Lorenzo Savadori Bike 1, Aprilia Racing, 2:03,193

13. Michele Pirro 2, Ducati Team, 2:03,426

14. Yamaha Test 2, Yamaha Factory, 2:03,442

15. Yamaha Test 1, Yamaha Factory, 2:03,616

16. Lorenzo Savadori Bike 3, Aprilia Racing, 2:04,633

17. Takuya Tsuda, Suzuki Test Team, keine Zeit