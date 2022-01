Shakedown, Sepang: Fernández top, Guintoli fleissig

Auch nach mehr als sechs Stunden führt MotoGP-Rookie Raúl Fernández die Zeitenliste beim Shakedown-Testauftakt in Sepang an. Stefan Bradl muss sich gedulden, Maverick Viñales schaut zu.

Die MotoGP-Testfahrer und Serien-Neulinge geben weiter Gas: Auf dem Sepang International Circuit wird seit dem heutigen Montagmorgen getestet und der Schnellste ist auch nach sechs Stunden und 40 Minuten ist Tech3-KTM-Rookie Raúl Fernández. Der 21-Jährige Spanier belegt nach 41 Runden mit 2:00,941 min die Spitzenposition auf dem Zeitenmonitor.

Darryn Binder umrundete den 5,543 km langen Kurs 42 Mal und verbesserte sich auf den dritten Platz, knapp zwei Stunden zuvor hatte der Südafrikaner aus dem WithU Yamaha RNF MotoGP Team noch die siebten Position belegt. Verbessern konnte sich auch Fabio di Giannantonio, der 32 Umdrehungen schaffte. Der Fleissigste war bisher Sylvain Guintoli, der die Strecke schon 50 Mal umrundet hat.

Erst am morgigen Dienstag wird Maverick Viñales ausrücken, der Spanier weilt dennoch als prominenter Zaungast an der Strecke und beobachtet Testfahrer Lorenzo Savadori auf der Aprilia. Viñales und Aleix Espargaró dürfen neben den Rookies auch am Test teilnehmen, weil Aprilia als «concession team» keine Testbeschränkungen einhalten muss.

Zum Zuschauen verdammt ist auch Stefan Bradl, denn das Material des HRC-Teams kommt erst am Mittwochabend in Malaysia an. Die Fracht blieb in Dubai hängen. Das Team nutzt den Tag, um ein neues Motorrad für den Bayer aufzubauen, sodass er am morgigen Dienstag auf die Strecke kann.

Shakedown-Test, Sepang, Zwischenstand um 16.41 Uhr Ortszeit

1. Raúl Fernandez, Tech3 KTM Factory Racing, 2:00,941 min

2. Michele Pirro 1, Ducati Team, 2:01,744

3. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF MotoGP Team, 2:02,146

4. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:02,181

5. Mika Kallio 2, Red Bull KTM Factory Racing, 2:02,297

6. Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing MotoGP, 2:02,596

7. Mika Kallio 1, Red Bull KTM Factory Racing, 2:02,634

8. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory Racing, 2:02,637

9. Lorenzo Savadori, Bike 2, Aprilia Racing, 2:02,855

10. Lorenzo Savadori Bike 4, Aprilia Racing, 2:02,890

11. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing Team, 2:03,040

12. Lorenzo Savadori Bike 1, Aprilia Racing, 2:03,193

13. Michele Pirro 2, Ducati Team, 2:03,426

14. Yamaha Test 2, Yamaha Factory, 2:03,442

15. Yamaha Test 1, Yamaha Factory, 2:03,616

16. Lorenzo Savadori Bike 3, Aprilia Racing, 2:04,633

17. Takuya Tsuda, Suzuki Test Team, keine Zeit