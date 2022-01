Michele Pirro: Besuch an der Simoncelli-Gedenkstätte 29.01.2022 - 15:02 Von Günther Wiesinger

Ducati-MotoGP-Testfahrer Michele Pirro hat den Sepang-Circuit vor dem Test am Montag bereits mit dem Rennrad umkreist. Er blieb in der Stelle stehen, an der sein Ex-Teamkollege starb.