Shakedown, Sepang: Guter Start von Raúl Fernández

Tech3-KTM-Pilot Raúl Fernández war in den ersten Stunden des Shakedown-Tests der schnellste Rookie auf der Bahn

Die MotoGP-Testfahrer und diesjährigen Klassen-Neulinge dürfen schon heute auf dem Sepang International Circuit ausrücken. Tech3-KTM-Rookie Raúl Fernández startete stark in den Tag.

Die meisten Stammfahrer der MotoGP-Teams müssen sich noch etwas gedulden, bis sie in Malaysia zum Shakedown-Test ausrücken dürfen, denn der Sepang International Circuit ist ab heute und bis Mittwoch für die Testfahrer und Klassen-Neulinge reserviert. Auch die Aprilia-Stars Aleix Espargaró und Maverick Viñales dürfen Gas geben, weil sie wegen des «concession team»-Status keinen Testbeschränkungen unterliegen.

Am heutigen ersten Tag verzichtet Aprilia aber bisher auf den Einsatz der Stammpiloten, einzig Lorenzo Savadori ist im Einsatz. Der 28-jährige Testfahrer aus Italien wird am Dienstag von Viñales Gesellschaft bekommen, am Mittwoch sind dann der Spanier und sein Landsmann und Teamkollege Aleix Espargaró auf der 5,543 km langen Piste unterwegs.

Savadori und Guintoli waren die ersten Fahrer auf der Bahn, bald gesellten sich die Yamaha-Testfahrer dazu und die Strecke füllte sich. Nach knapp drei Stunden führte Michele Pirro auf der Ducati die Zeitenliste mit 2:01,744 min vor Raúl Fernández an. Der Tech3-KTM-Rookie war zu diesem Zeitpunkt zweieinhalb Zehntel langsamer als Pirro unterwegs.

In den folgenden beiden Stunden legte der 21-Jährige aus Madrid nach und übernahm mit 2:00,941 min die Spitzenposition auf dem Zeitenmonitor. Pirro folgte mit knapp acht Zehnteln Rückstand auf Platz 2 vor Sylvain Guintoli. Marco Bezzecchi belegte zu diesem Zeitpunkt den sechsten Platz auf der Zeitenliste vor Moto3-Aufsteiger Darryn Binder. Remy Gardner, der sich immer noch von seinen Verletzungen erholt, war der Zehntschnellste, hinter ihm reihte sich ein Yamaha-Testfahrer vor Fabio Di Giannantonio ein.

Stefan Bradl fährt bisher nicht, die HRC-Boxentore sind bisher noch verschlossen geblieben.

Shakedown-Test, Sepang, Zwischenstand um 14.48 Uhr Ortszeit

1. Raúl Fernández, Tech3 KTM Factory Racing, 2:00,941 min

2. Michele Pirro 1, Ducati Team, 2:01,744

3. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:02,181

4. Mika Kallio 2, Red Bull KTM Factory Racing, 2:02,297

5. Mika Kallio 1, Red Bull KTM Factory Racing, 2:02,634

6. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing Team, 2:03,040

7. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF MotoGP Team, 2:03,221

8. Lorenzo Savadori Bike 4, Aprilia Racing, 2:03,265

9. Lorenzo Savadori, Bike 2, Aprilia Racing, 2:03,325

10. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory Racing, 2:03,411

11. Yamaha Test 2, Yamaha Factory, 2:03,442

12. Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing MotoGP, 2:03,458

13. Yamaha Test 1, Yamaha Factory, 2:03,616

14. Michele Pirro 2, Ducati Team, 2:03,937

15. Lorenzo Savadori Bike 3, Aprilia Racing, 2:04,633

16. Lorenzo Savadori Bike 1, Aprilia Racing, 2:05,682

17. Takuya Tsuda, Suzuki Test Team, keine Zeit