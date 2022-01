Yamaha: Cal Crutchlow verlängert Testfahrer-Vertrag

Cal Crutchlow wird auch in diesem und im nächsten Jahr für Yamaha zu Testzwecken ausrücken. Der Brite hat seinen Vertrag mit dem japanischen Hersteller um zwei Jahre verlängert.

Cal Crutchlow wird weiterhin für Yamaha testen, der dreifache GP-Sieger hat seinen entsprechenden Vertrag um zwei Jahre verlängert, wie das Werksteam bestätigt hat. Der Brite war im November 2020 als Testfahrer und damit als Nachfolger von Jorge Lorenzo für 2021 unter Vertrag genommen worden, nachdem er sich im gleichen Jahr aus dem MotoGP-Startfeld verabschiedet hatte.

Im August des vergangenen Jahres absolvierte er auch vier Renneinsätze: In den beiden WM-Läufen auf dem Red Bull Ring war er als Ersatz für den verletzten Franco Morbidelli auf der Petronas-Yamaha mit von der Partie. Im August rückte er nach dem Abgang von Maverick Viñales bei seinem Heimrennen in Silverstone und beim darauffolgenden Rennwochenende in Aragón für das Werksteam der Japaner aus.

«Ich freue mich, auch die nächsten beiden Jahre der offizielle Testfahrer des Monster Energy Yamaha MotoGP Teams zu sein. Es macht für alle Beteiligten Sinn, die gute Zusammenarbeit fortzusetzen. Und ich werde wieder 100 Prozent geben», erklärte der 36-Jährige aus Coventry.

Crutchlow bestritt zwischen 2011 und 2021 insgesamt 172 Grands Prix, dabei fuhr er drei Siege und 19 Podestplätze ein. Ob er auch in diesem Jahr Renneinsätze bestreiten wird, ist nicht bekannt, ist in der Mitteilung zur Vertragsverlängerung werden keine Wildcard-Einsätze erwähnt.

Shakedown-Test, Sepang, Tag 1

1. Raúl Fernandez, Tech3 KTM Factory Racing, 2:00,898 min

2. Michele Pirro 1, Ducati Team, 2:01,042

3. Mika Kallio 1, Red Bull KTM Factory Racing, 2:01,250

4. Lorenzo Savadori, Bike 2, Aprilia Racing, 2:01,676

5. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory Racing, 2:01,852

6. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing Team, 2:02,012

7. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF MotoGP Team, 2:02,146

8. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:02,181

9. Mika Kallio 2, Red Bull KTM Factory Racing, 2:02,297

10. Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing MotoGP, 2:02,596

11. Lorenzo Savadori Bike 4, Aprilia Racing, 2:02,890

12. Lorenzo Savadori Bike 1, Aprilia Racing, 2:03,193

13. Michele Pirro 2, Ducati Team, 2:03,426

14. Yamaha Test 2, Yamaha Factory, 2:03,442

15. Yamaha Test 1, Yamaha Factory, 2:03,616

16. Lorenzo Savadori Bike 3, Aprilia Racing, 2:04,633

17. Takuya Tsuda, Suzuki Test Team, keine Zeit