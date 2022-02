Cal Crutchlow krank: Nur vier Runden in Sepang

Weil sich Cal Crutchlow (36) gesundheitlich nicht wohl fühlte, wurde bei Yamaha die Testarbeit in Sepang von den japanischen Haudegen Nakasuga und Nozane erledigt.

Yamaha Motor Racing hat erst am vergangenen Dienstag die Vertragsverlängerung mit dem 36-jährigen MotoGP-Testfahrer Cal Crutchlow verkündet, er wird diese Aufgabe auch 2023 erfüllen. Am Mittwoch drehte der Engländer mit dem Bike «Yamaha Test 1» einige Runden. Aber der dreifache MotoGP-Seger fühlte sich nicht wohl, er litt an einer Magenverstimmung und brachte die Yamaha YZR-M1 nach vier Runden wieder an die Box.

Wie in alten Zeiten verschleierte Yamaha bei den drei Testfahrern Katsuyuki Nakasuga, Kohta Nozane und Cal Crutchlow die Testzeiten, denn das Trio teilte sich wie in der Vergangenheit zwei Motorräder, die einfach mit der Bezeichnung «Yamaha Test 1» und Yamaha Test 2» in der Ergebnisliste auftauchten.

Das war schon bei Jonas Folger 2019 in Sepang ähnlich, nur Jorge Lorenzo beharrte 2020 auf einen eigenen Transponder. Und den wahren Speed von Cal Crutchlow (jetzt das zweite Jahr MotoGP-Testfahrer bei Yamaha) werden wir vielleicht am Wochenende noch sehen, falls ihn Yamaha dort mit einigen Testaufgaben auf die Piste schickt.

Gestern war Crutchlow auf dem Sepang Circuit mit dem T1-Bike unterwegs war, das auch von Nozane und Nakasuga bewegt wurde.

Katsuyuki Nakasuga, geboren am 9. August 1981, gilt inzwischen mit mehr als 40 Jahren als der Methusalem unter den MotoGP-Testpiloten, obwohl auch Mika Kallio mittlerweile 39 Jahre alt ist und Suzuki-Tester Sylvain Guintoli am 24. Juni seinen 40.Geburtstag feiert.

In dieser Riege gilt Stefan Bradl mit 32 Jahren noch als hoffnungsvolles Nachwuchstalent. «Ich kann mir nach der Saison 2022 gut noch fünf weitere Jahre als Testfahrer vorstellen», erklärte der Bayer letzte Woche.

Nakasuga gilt in Japan längst als Legende. Der Yamaha-Star brillierte viermal beim Acht-Stundenrennen in Suzuka und mit Platz 2 als Wildcard-Fahrer beim Valencia-GP 2012. Als Ersatz für den verletzten Jorge Lorenzo gelang ihm dort 2021 im Yamaha-Werksteam immerhin Platz 6. Beim Motegi-GP fiel Nakasuga 2012 mit einer Wildcard mit dem beachtlichen neunten Rang auf.

Katsuyuki Nakasuga hat zwischen 1999 und 2005 auch die «MFJ All Japan Road Race GP250 Championship» bestritten. Dann wechselte der Japaner in die «All Japan Superbike Championship», die er für Yamaha 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 nicht weniger als sieben Mal gewann. 2017 verlor er den Titel an Honda und Takumi Takahashi, ehe er 2018 und 2019 einen achten und neunten japanischen Superbike-Titel für sich entschied.

Bei den prestigeträchtigen «Suzuka Eight Hours» triumphierte Titelsammler Nakasuga 2015 mit Pol Espargaró und Bradley Smith aus dem Tech3-Yamaha-MotoGP-Team, 2016 mit Pol Espargaró und Alex Lowes und 2017 und 2018 mit den Superbike-Assen Alex Lowes und Michael van der Mark.

Shakedown-Test, Sepang, 2. Februar:

1. Maverick Viñales,Aprilia Racing, 1:58,942 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia Racing, 1:59,086

3. Raúl Fernández, Tech3 KTM Factory, 1:59,468

4. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing, 1:59,711

5. Michele Pirro Bike 2, Ducati Lenovo Team, 1:59,805

6. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory, 2:00,046

7. Stefan Bradl, HRC Repsol Honda, 2:00,449

8. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:00,491

9. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF, 2:00,928

10. Michele Pirro Bike 1, Ducati Lenovo Team, 2:01,060

11. Mika Kallio Bike 1, Red Bull KTM Factory, 2:01,074

12. Mika Kallio Bike 2, Red Bull KTM Factory, 2:01,505

13. Yamaha Test 1, 2:01,819

14. Yamaha Test 2, 2:02,257

15. Takuya Tsuda, Suzuki Test Team, 2:02,661

Shakedown-Test, Sepang, 1. Februar:

1. Maverick Viñales, Aprilia Racing, 1:59,833 min

2. Michele Pirro Bike 1, Ducati Lenovo Team, 2:00,565

3. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing, 2:00,734

4. Raúl Fernández, Tech3 KTM Factory, 2:00,819

5. Michele Pirro Bike 2, Ducati Lenovo Team, 2:00,822

6. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:01,102

7. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory, 2:01,177

8. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF, 2:01,297

9. Stefan Bradl, HRC Repsol Honda Team, 2:01,361

10. Mika Kallio Bike 2, Red Bull KTM Factory, 2:01,923

11. Mika Kallio Bike 1, Red Bull KTM Factory, 2:01,936

12. Lorenzo Savadori Bike 1, Aprilia Racing, 2:02,043

13. Lorenzo Savadori Bike 2, Aprilia Racing, 2:02,683

14. Yamaha Test 1, 2:02,870

15. Yamaha Test 2, 2:03,000

Shakedown-Test, Sepang, 31. Januar:

1. Raúl Fernandez, Tech3 KTM Factory Racing, 2:00,898 min

2. Michele Pirro 1, Ducati Team, 2:01,042

3. Mika Kallio 1, Red Bull KTM Factory Racing, 2:01,250

4. Lorenzo Savadori, Bike 2, Aprilia Racing, 2:01,676

5. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory Racing, 2:01,852

6. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing Team, 2:02,012

7. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF MotoGP Team, 2:02,146

8. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:02,181

9. Mika Kallio 2, Red Bull KTM Factory Racing, 2:02,297

10. Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing MotoGP, 2:02,596

11. Lorenzo Savadori Bike 4, Aprilia Racing, 2:02,890

12. Lorenzo Savadori Bike 1, Aprilia Racing, 2:03,193

13. Michele Pirro 2, Ducati Team, 2:03,426

14. Yamaha Test 2, Yamaha Factory, 2:03,442

15. Yamaha Test 1, Yamaha Factory, 2:03,616

16. Lorenzo Savadori Bike 3, Aprilia Racing, 2:04,633

17. Takuya Tsuda, Suzuki Test Team, keine Zeit