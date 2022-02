Francesco Guidotti (KTM): Alle Gegner sind schneller

Weil der Regen einsetzte, wurde der Sepang-Test bereits vor 16 Uhr Ortszeit beendet. Red Bull-KTM brachte mit Oliveira den besten Fahrer auf Platz 15. Was sagt Teamchef Francesco Guidotti zum diskreten Abschneiden?

Francesco Guidotti hat seinen Posten als Teammager bei Pramac Ducati am Jahresende nach zehn Jahren gegen den Job als Red Bull KTM-Teammanager getauscht. Denn er wollte den nächsten Schritt machen und ein MotoGP-Werksteam führen, nachdem Pramac Ducati im August 2021 in Spielberg dank Jorge Martin erstmals ein GP-Sieg gelungen war.

Beim ersten Kräftemessen in Sepang stand die KTM-Truppe klar im Schatten von Pramac-Ducati: Binder und Oliveira gelang es nach den Plätzen 14 und 16 vom Samstag nicht, am Sonntag in die Top-10 vorzudringen. Miguel Oliveira stand beim frühzeitigen Abbruch wegen Regens um 16 Uhr als bester KTM-Werkspilot an 15. Position mit einem Rückstand von 0,570 Sekunden.

«Wir hatten eine Menge Teile zu testen, unsere Fahrer konnten sich nicht über einen Mangel an Arbeit beschweren», stellte Guidotti nach seinem ersten Test in oranger Teambekleidung fest. «Wir mussten einerseits noch Teile von 2021 neu überprüfen, dazu kamen ganz neue Komponenten für das 2022-Bike. Wir suchen nach dem besten Package und nach seinem ordentlichen Basis-Set-up für die ersten Rennen. In der Zwischenzeit werden noch spezielle Dinge für die Zukunft entwickelt.»

«Vorläufig geht es darum, das beste verfügbare Material aus 2021 und 2022 zu kombinieren und richtig zusammenzufügen», erklärte der Italiener. «Wir brauchen für unsere Ingenieure ein klares Bild, in welche Richtung wir künftig gehen müssen.»

Das bedeute aber nicht, dass sich die neuen Teile von KTM zumindest in Sepang nicht bewährt hätten, versichert Francesco Guidotti. «Manche neuen Teile sind viel besser als erwartet, manche nicht, zumindest auf dieser Strecke. Wir brauchen noch mehr Information und sind froh über den Drei-Tage-Test ab Freitag in Mandalika.»

Momentan tauchen die anderen fünf Hersteller innerhalb der Top-7 auf, nur KTM kann nicht mithalten. Guidotti will die Situation nicht beschönigen. «Aber Wintertests kann man mit einem GP-Weekend nicht vergleichen, denn hier haben wir bis zu acht Stunden ‚track time‘ am Tag. Bei einem Grand Prix herrschen andere Voraussetzungen. Aber momentan sagen die Testergebnisse, dass wir Rückstand haben. Damit müssen wir uns beschäftigen. Wir werden uns an die Arbeit machen.»

Was erwartet Guidotti vom Test auf dem neuen Mandalika Street Circuit? Dort haben Hersteller wie Honda, Yamaha und Ducati gewisse Infos, weil sie im November beim, Superbike-Finale teilgenommen haben.

«Mandalika ist für alle MotoGP-Teams und für alle Fahrer neu», hält Guidotti fest. «Wir werden dort das gleiche Matetrial einsetzen wie in Sepang. Wir sind gespannt, ob wir auf einer anderen Piste besser zurechtkommen als hier.»

Sepang-Test, Sonntag, Stand 16 Uhr:

1. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,131 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,157

3. Jorge Martin, Ducati, 1:58,243

4. Alex Rins, Suzuki, 1:58,261

5. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,261

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,265

7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,313

8. Marc Márquez, Honda, 1:58,332

9. Johann Zarco, Ducati, 1:58,413

10. Pol Espargaró, Honda, 1:58,420

11. Luca Marini, Ducati, 1:58,430

12. Joan Mir, Suzuki, 1:58,529

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:58,607

14. Jack Miller, Ducati, 1:58,645

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,701

16. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:58,710

17. Alex Márquez, Honda, 1:58,800

18. Brad Binder, KTM, 1:59,016

19. Raúl Fernández, KTM, 1:59,180

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:59,197

21. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,262

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:59,284

23. Remy Gardner, KTM, 1:59,348

24. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:59,365

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:59,857

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 1:59,996

27. Takuya Tsuda*, Suzuki, 2:05,678

* = Testfahrer

Testergebnisse Sepang, Samstag, 5. Februar

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,371 min

2. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,384

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,471

4. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,638

5. Johann Zarco, Ducati, 1:58,946

6. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:59,002

7. Joan Mir, Suzuki, 1:59,067

8. Marc Márquez, Honda, 1:59,287

9. Pol Espargaró, Honda, 1:59,353

10. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:59,468

11. Cal Crutchlow, Yamaha, 1:59,558

12. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,634

13. Raul Fernandez, KTM, 1:59,682

14. Brad Binder, KTM, 1:59,784

15. Alex Márquez, Honda, 1:59,913

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,945

17. Jorge Martin, Ducati, 1:59,949

18. Luca Marini, Ducati, 1:59,966

19. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,027

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 2:00,047

21. Franco Morbidelli, Yamaha, 2:00,107

22. Jack Miller, Ducati, 2:00,177

23. Andrea Dovizioso, Yamaha, 2:00,342

23. Remy Gardner, KTM, 2:00,470

25. Darryn Binder, Yamaha, 2:00,818

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:01,390

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:04,385