Mandalika-Test: Freitagsbestzeit von Pol Espargaró

Alle sechs Hersteller waren am ersten MotoGP-Testtag auf dem neuen Mandalika Street Circuit in den Top-6 vertreten. Die Zeitenliste führten die Espargaró-Brüder an.

Nach dem Regen in der Nacht gab es am Freitagvormittag eine lange Unterbrechung, in der der Mandalika Street Circuit gesäubert wurde. Daher waren die MotoGP-Asse auf der für sie neuen Rennstrecke (4,301 km lang, elf Rechts- sowie sechs Linkskurven, Startziel-Gerade 507 m) vor allem am Nachmittag im Einsatz. Das Ende des ersten Testtages wurde zudem um 45 Minuten auf 17.45 Uhr (10.45 Uhr MEZ) nach hinten verschoben.

Um 14 Uhr lag noch Repsol-Honda-Star Marc Márquez in 1:36,251 min vorne, zwei Stunden vor Ende des ersten Testtages in Indonesien führte dann Pramac-Ducati-Asse Jorge Martin in 1:33,358 min die Zeitenliste an. Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales, der seinen Arbeitstag als letzter der 24 Fahrer begonnen hatte, setzte sich um 16 Uhr in 1:33,147 min an die Spitze.

Eine gute Stunde vor Testschluss zeigte Ducati-Werksfahrer Jack Miller in 1:33,114 min eine neue Zwischenbestzeit, um 17 Uhr blieb Red Bull-KTM-Star Brad Binder mit einer 1:32,943 min als Erster unter 1:33 min, wurde kurz darauf aber von Honda-Werksfahrer Pol Espargaró in 1:32,466 min übertrumpft.



Zur Erinnerung: Toprak Razgatlioglus Pole-Zeit beim Superbike-WM-Meeting im November 2021 war eine 1:32,877 min (Schnitt 166,672 km/h).

In der letzten Viertelstunde setzte wieder Regen ein, am Schluss waren mit Pol Espargaró (Honda), Aleix Espargaró (Aprilia), Brad Binder (KTM), Alex Rins (Suzuki), Fabio Quartararo (Yamaha) und Jack Miller (Ducati) übrigens alle sechs Hersteller in den Top-6 vertreten.



Fleißigster Fahrer war mit 96 Runden Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco, erster der Rookies war mit Fabio Di Giannantonio dessen Markenkollege aus dem Gresini Racing Team auf Rang 14.

Mandalika-Test, Freitag (11. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:32,466 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,937

3. Brad Binder, KTM, 1:32,943

4. Alex Rins, Suzuki, 1:33,058

5. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:33,108

6. Jack Miller, Ducati, 1:33,114

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:33,147

8. Joan Mir, Suzuki, 1:33,244

9. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:33,245

10. Jorge Martin, Ducati, 1:33,358

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:33,394

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:33,518

13. Johann Zarco, Ducati, 1:33,592

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:33,683

15. Alex Márquez, Honda, 1:33,700

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:33,748

17. Marc Márquez, Honda, 1:33,776

18. Enea Bastianini, Ducati, 1:33,954

19. Raúl Fernández, KTM, 1:33,966

20. Luca Marini, Ducati, 1:34,165

21. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:34,173

22. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:34,318

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:34,495

24. Remy Gardner, KTM, 1:34,603