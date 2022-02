Nur mit Stammfahrern: Dreitägiger Mandalika-Test

Von Sepang ging es für die MotoGP-Stars direkt weiter nach Lombok, dort steht von Freitag bis Sonntag der letzte offizielle Test vor dem Start der WM-Saison 2022 im Programm.

Den zweitägigen IRTA-Test in Sepang beendete am Sonntag Gresini-Ducati-Pilot Enea Bastianini mit Bestzeit, ein Blick auf die Zeitenliste verspricht eine spannende Saison: Die Top-18 lagen in 0,885 sec, die Top-7 trennen gar nur 0,134 sec.

Am Montag reiste der MotoGP-Tross weiter auf die indonesische Insel Lombok. Die Stars zeigten sich angetan. «Wir lieben dieses Land», schwärmten etwa Marc Márquez und Fabio Quartararo. «Und der Mandalika Street Circuit ist auch sehr cool», ergänzte Alex Rins. Am Freitag beginnt dort nächste offizielle Test, gleichzeitig auch der letzte Testlauf für die Königsklasse vor dem WM-Auftakt am 6. März in Katar.

Auf der im Vorjahr erbauten Rennstrecke, die 4,301 km lang ist und elf Rechts- sowie sechs Linkskurven aufweist, sind die MotoGP-Asse zum ersten Mal zu Gast, nur die Superbike-WM hielt dort im November des vergangenen Jahres bereits ein Meeting ab. Dabei sicherte sich übrigens der spätere Weltmeister Toprak Razgatlioglu in 1:32,877 min die Pole-Position.

In der provisorischen Teilnehmerliste für den dreitägigen Test auf Lombok stehen ausschließlich die 24 Stammfahrer. Die Strecke ist von Freitag bis Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr Ortszeit geöffnet (2 bis 10 Uhr in Mitteleuropa). Direkt im Anschluss stehen täglich wieder 15 Minuten für Practice-Starts zur Verfügung.

Teilnehmer Mandalika-Test (11. bis 13. Februar)

Andrea Dovizioso, WithU Yamaha RNF

Johann Zarco, Pramac Racing

Luca Marini, Mooney VR46 Racing

Maverick Viñales, Aprilia Racing

Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha

Franco Morbidelli, Monster Energy Yamaha

Enea Bastianini, Gresini Racing

Raúl Fernández*, Tech3 KTM Factory

Takaaki Nakagami, LCR Honda Idemitsu

Brad Binder, Red Bull KTM Factory

Joan Mir, Suzuki Ecstar

Darryn Binder*, WithU Yamaha RNF

Aleix Espargaró, Aprilia Racing

Alex Rins, Suzuki Ecstar

Jack Miller, Ducati Lenovo Team

Pol Espargaró, Repsol Honda

Fabio Di Giannantonio*, Gresini Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team

Marco Bezzecchi*, Mooney VR46 Racing

Alex Márquez, LCR Honda Castrol

Remy Gardner*, Tech3 KTM Factory

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory

Jorge Martin, Pramac Racing

Marc Márquez, Repsol Honda



*= Rookie