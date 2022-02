Mandalika-Test, Samstag: Marini vor Marc Márquez

Luca Marini: Schnellster am zweiten MotoGP-Testtag auf Lombok

Am Ende des zweiten MotoGP-Testtages in Mandalika fuhr Rossis Bruder Luca Marini auf der Ducati GP22 Bestzeit. Dahinter reihten sich Marc Márquez (Honda) und Maverick Viñales (Aprilia) ein.

Nach 13 Uhr herrschte auf dem Mandalika Street Circuit aufgrund der hohen Temperaturen lange wenig Betrieb. Auch wenn es trotz der bedrohend wirkenden Wolken trocken blieb, gab es in der Zeitenliste am Nachmittag bis 16.30 Uhr keine nennenswerten Veränderungen.

Zur Erinnerung: Red Bull-KTM-Ass Brad Binder hatte am Samstag bei besseren Bedingungen schon früh mit 1:31,814 min für die neue Richtzeit gesorgt, nachdem Repsol-Honda-Werksfahrer Pol Espargaró am Vortag in 1:32,466 min Bestzeit gefahren war.

© motogp.com Willkommen zum Test in Mandalika © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Franco Morbidelli Zurück Weiter

Ideal waren die Verhältnisse auf der idyllisch gelegenen indonesischen Rennstrecke (4,301 km lang, elf Rechts- sowie sechs Linkskurven, Startziel-Gerade 507 m) allerdings auch am zweiten Testtag nicht. Nur eine rund ein Meter breite Linie sei sauber, war von den Fahrern zu hören.

Übrigens: An allen vier RC16 war am Samstag die neue Verkleidung (mit den «sidepods») zu sehen, die die KTM-Piloten offensichtlich überzeugt hat. Brad Binder und Miguel Oliveira setzten zudem beide auf die neue Schwinge.

Eine halbe Stunde vor Ende des Testtages löste Fabio Quartararo den lange führenden Brad Binder auf Platz 1 ab. Der Titelverteidiger aus dem Yamaha-Werksteam fuhr eine 1:31,564 min.

20 Minuten vor Schluss setzte sich dann aber Luca Marini aus Rossis Mooney VR46 Racing Team in 1:31,289 min an die Spitze. Immer mehr Fahrer gingen auf Zeitenjagd, unter anderen waren Marc Márquez und Maverick Viñales auf dem Vormarsch. Marini hielt sich aber bis zum Schluss auf Rang 1. Fünf unterschiedliche Hersteller teilten sich die ersten fünf Plätze auf.

Brad Binder dagegen hatte bei seinem letzten Versuch ein Problem, er wurde zurück an die Box geschoben und fiel mit seiner Vormittagszeit noch aus den Top-10. Als Elfter war der zweifache MotoGP-Sieger dennoch der beste KTM-Pilot.

Mandalika-Test, Samstag (12. Februar):

1. Luca Marini, Ducati, 1:31,289 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

3. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,516

4. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,564

5. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

6. Johann Zarco, Ducati, 1:31,586

7. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

8. Pol Espargaró, Honda, 1:31,605

9. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

10. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,725

11. Brad Binder, KTM, 1:31,814

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,849

13. Alex Rins, Suzuki, 1:31,884

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,906

15. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,918

16. Alex Márquez, Honda, 1:31,980

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:32,047

18. Miguel Oliveira, KTM, 1:32,200

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:32,303

20. Jack Miller, Ducati, 1:32,318

21. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

22. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:32,471

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,053