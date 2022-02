Valentino Rossi: Besuch von MXGP-Star Tim Gajser

MotoGP-Rentner Valentino Rossi und die Jungs aus seiner VR46 Riders Academy freuten sich über den Besuch des vierfachen Motocross-Weltmeisters Tim Gajser auf der Motor Ranch in Tavullia.

Die Motocross-WM-Saison 2022 startet bereits am 20. Februar mit dem britischen Grand Prix in Matterley Basin. Viele MXGP-Asse absolvierten am Sonntag das internationale Meeting in Hawkstone Park, nordwestlich von Birmingham.



Tim Gajser (25) dagegen trainiert dieser Tage privat in Italien, wo auch der Hauptsitz seines Gariboldi-Teams liegt. Der Honda-Star übte am Freitag und Samstag auf der Piste «Crossodromo La Ginestra» in Fermingnano in der Nähe von Pesaro – auch Startsimulationen standen auf dem Programm.

In Fermignano und der gesamten Gegend sprach es sich recht schnell herum, dass der vierfache Motocross-Weltmeister zu Gast ist, auch MotoGP-Ikone Valentino Rossi wurde in Kenntnis gesetzt. Am Nachmittag ergab sich dann tatsächlich ein Abstecher zur «Motor Ranch» von Rossi (42), der selbst mit einigen seiner VR46-Schützlinge trainierte.



Gajser, der sich sehr über das Treffen mit Rossi freute, war Fotomotiv für zahlreiche Selfies auf dem Areal der Ranch. Rossi hat in den vergangenen Jahren sein Training im Motocross-Bereich stark intensiviert, das gilt auch für die Fahrer der VR46-Akademie.