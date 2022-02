Lorenzo Savadori (Aprilia): «Ein wichtiges Jahr» 16.02.2022 - 09:42 Von Otto Zuber

© Aprilia Racing Lorenzo Savadori

Lorenzo Savadori wird in diesem Jahr nicht nur als Testfahrer für Aprilia unterwegs sein, er bestreitet auch fünf Wildcard-Einsätze. Der 28-Jährige verrät, was er in diesem Jahr auf der RS-GP erreichen will.