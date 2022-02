Aleix Espargaró: «Schwierigste WM der Geschichte»

Aprilia-Ass Aleix Espargaró bescherte seinem Arbeitgeber im Vorjahr den ersten Podestplatz in der «premier class» seit 2000. Die Tests in Sepang und Mandalika machten Hoffnung auf mehr, die Konkurrenz ist aber groß.

Knapp zwei Stunden vor dem Ende des letzten offiziellen Tests vor dem WM-Auftakt am 6. März in Katar hält sich Aleix Espargaró auf der RS-GP22 auf dem vierten Platz der kombinierten Zeitenliste, im vorläufigen Klassement des Sonntags liegt er auf Rang 3. In der Pre-Season mischte Aprilia regelmäßig in den Top-5 mit, dementsprechend hoch ist die Erwartungshaltung beim 32-jährigen Spanier.

Mit welchen Ergebnissen wären Espargaró und der Hersteller aus Noale in der Saison 2022 zufrieden? «Das ist eine gute Frage», schmunzelte Aleix. «Es ist schwierig, eine klare Antwort auf die Frage zu geben, womit ich glücklich wäre. Denn ich bin immer sehr ehrgeizig, vielleicht auch zu sehr. Ich kann also eine sehr gute WM fahren, in den Top-6 landen und trotzdem nicht zufrieden sein. Das gehört zum Leben und zum Sport dazu.»

«Ich glaube, das Wichtige ist, dass man mit der Arbeit, die man geleistet hat, zufrieden ist», ergänzte die Aprilia-Speerspitze dann. «Und ich glaube, um zufrieden zu sein, sollten wir unser Abschneiden in der WM im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Im Vorjahr haben wir die Weltmeisterschaft auf Rang 8 beendet», erinnerte der ältere Espargaró, der 2021 in 18 Rennen 120 Punkte holte. «Wenn wir in diesem Jahr nahe dran sind, 200 Punkte oder vielleicht sogar mehr zu sammeln und in den Top-6 zu landen, dann glaube ich, ist das ein realistisches Ziel. Man kann nicht davon ausgehen, in einem Jahr WM-Achter sein und im nächsten den Titel zu gewinnen – auch wenn es natürlich das ist, was ich will. Es ist aber sehr, sehr schwierig.»

«Wir arbeiten sehr hart», hielt Aleix Espargaró fest. «Wir sind auch nicht überglücklich wegen der Vorsaison, wir wissen, dass es eben nur eine weitere Pre-Season ist. Es ist noch kein Racing. Wir arbeiten aber gut und das Motorrad funktioniert seit den ersten Runden von Lorenzo [Savadori] in Malaysia gut. Insgesamt sind wir glücklich.»

Ist mindestes ein Rennsieg nötig, um das Potenzial der Aprilia unter Beweis zu stellen? «Ja, klar. Im Vorjahr haben wir das erste Podium [der MotoGP-Ära] geholt, also werden wir natürlich versuchen zu gewinnen. Es ist aber sehr schwierig», räumte Aleix Espargaró ein, der in seiner Karriere noch nie einen Grand Prix gewann. «Ich glaube, diese Saison wird die schwierigste Weltmeisterschaft in der MotoGP-Geschichte, weil der Level der Motorräder und der Fahrer unglaublich ist. Aber ja, wir sind diesem Ziel näher denn je, auch wenn es ein sehr, sehr schwierig zu erreichendes Ziel ist. Ich werde es versuchen», versprach der Katalane.

Mandalika-Test, Sonntag, Stand 13 Uhr:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,275

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

5. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

6. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

7. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

8. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

9. Luca Marini, Ducati, 1:31,665

10. Brad Binder, KTM, 1:31,742

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,818

12. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

13. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

14. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

15. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

16. Marc Márquez, Honda, 1:31,952

17. Enea Bastianini, Ducati, 1:32,010

18. Miguel Oliveira, KTM, 1:32,116

19. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:32,169

20. Jorge Martin, Ducati, 1:32,544

21. Remy Gardner, KTM, 1:32,860

22. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

23. Raúl Fernández, KTM, 1:34,896

Mandalika-Test, Samstag (12. Februar):

1. Luca Marini, Ducati, 1:31,289 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

3. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,516

4. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,564

5. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

6. Johann Zarco, Ducati, 1:31,586

7. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

8. Pol Espargaró, Honda, 1:31,605

9. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

10. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,725

11. Brad Binder, KTM, 1:31,814

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,849

13. Alex Rins, Suzuki, 1:31,884

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,906

15. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,918

16. Alex Márquez, Honda, 1:31,980

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:32,047

18. Miguel Oliveira, KTM, 1:32,200

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:32,303

20. Jack Miller, Ducati, 1:32,318

21. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

22. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:32,471

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,053

Mandalika-Test, Freitag (11. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:32,466 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,937

3. Brad Binder, KTM, 1:32,943

4. Alex Rins, Suzuki, 1:33,058

5. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:33,108

6. Jack Miller, Ducati, 1:33,114

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:33,147

8. Joan Mir, Suzuki, 1:33,244

9. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:33,245

10. Jorge Martin, Ducati, 1:33,358

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:33,394

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:33,518

13. Johann Zarco, Ducati, 1:33,592

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:33,683

15. Alex Márquez, Honda, 1:33,700

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:33,748

17. Marc Márquez, Honda, 1:33,776

18. Enea Bastianini, Ducati, 1:33,954

19. Raúl Fernández, KTM, 1:33,966

20. Luca Marini, Ducati, 1:34,165

21. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:34,173

22. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:34,318

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:34,495

24. Remy Gardner, KTM, 1:34,603