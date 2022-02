Aleix Espargaro (14./Aprilia): «Sturz bei Highspeed»

Aprilia-Werkspilot Aleix Espargaró stürzte am Samstag während der MotoGP-Tests auf dem neuen Mandalika Street Circuit. Der Spanier blieb dabei unverletzt und konnte seine persönliche Bestzeit um eine Sekunde steigern.

Der neue Mandalika Street Circuit musste am Freitag nach starken Regenfällen mehr als eine Stunde lang gesäubert werden, Aprilia-Werkspilot Aleix Espargaró ärgerte sich anschließend über die Verhältnisse auf der indonesischen Ferieninsel Lombok.

«Die Strecke war nicht bereit, man konnte am Beginn nicht richtig fahren, es war wirklich zu gefährlich», stellte er am Freitagabend klar. «Der Belag war unfahrbar und komplett gefährlich, es war nicht sicher genug. Mir hat die Entscheidung der Teams und der Dorna-Funktionäre gar nicht gefallen, denn sie haben uns gezwungen, mit den Bikes die Piste zu säubern. Ich war sehr wütend. Der Asphalt wurde zwar von Runde zu Runde sauberer. Aber das kann nicht die Lösung sein. Ich komme nicht nach Indonesien, um die Rennstrecke zu säubern.»

Das hielt Aleix Espargaró allerdings nicht davon ab, am ersten Testtag mit einer Zeit von 1:32,937 min die zweitschnellste Rundenzeit hinter seinem Bruder Pol Espargaró, der mit seiner Repsol-Werks-Honda den 4,310 km langen Kurs in 1:32,466 min umrundete, zu fahren. Am Samstag steigerte sich Aleix auf eine schnellste Runde von 1:31,605 min, damit lag er als Vierzehnter sieben Zehntelsekunden hinter der Bestzeit von Luca Marini (Team VR46 Ducati/1:31,289 Minuten) zurück.

«Die Bedingungen waren auch am Samstag nicht ideal, es gab nur eine rund ein Meter breite saubere Linie» berichtete Espargaró anschließend. «Wir haben am Bike ein paar Änderungen vorgenommen und konnten Fortschritte erzielen, bis ich am Nachmittag bei ziemlich hoher Geschwindigkeit stürzte. Das brachte unser Testprogramm natürlich durcheinander. Trotzdem konnte ich noch einmal auf Zeitenjagd gehen und verbesserte meine persönliche Bestzeit um eine Sekunde verbessern.»

«Egal, welche äußeren Bedingungen vorherrschen, man versucht trotzdem immer so schnell wie möglich zu fahren, das ist mein Job», betonte der der 32-jährige Spanier. «Bei diesen Streckenverhältnissen kann man aber nur schwer beurteilen, welche Reifen gut oder schlecht funktionieren. Zu Glück ist bei dem Crash nicht schlimmeres passiert. Die Rundenzeiten waren auch nicht wirklich aussagekräftig, aber dieser zweite Testtag war letztendlich okay. Besonders viele hilfreiche Erkenntnisse konnten wir aber aufgrund der schlechten Bedingungen allerdings nicht gewinnen.»

Mandalika-Test, Samstag (12. Februar):

1. Luca Marini, Ducati, 1:31,289 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

3. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,516

4. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,564

5. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

6. Johann Zarco, Ducati, 1:31,586

7. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

8. Pol Espargaró, Honda, 1:31,605

9. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

10. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,725

11. Brad Binder, KTM, 1:31,814

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,849

13. Alex Rins, Suzuki, 1:31,884

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,906

15. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,918

16. Alex Márquez, Honda, 1:31,980

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:32,047

18. Miguel Oliveira, KTM, 1:32,200

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:32,303

20. Jack Miller, Ducati, 1:32,318

21. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

22. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:32,471

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,053



Mandalika-Test, Freitag (11. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:32,466 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,937

3. Brad Binder, KTM, 1:32,943

4. Alex Rins, Suzuki, 1:33,058

5. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:33,108

6. Jack Miller, Ducati, 1:33,114

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:33,147

8. Joan Mir, Suzuki, 1:33,244

9. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:33,245

10. Jorge Martin, Ducati, 1:33,358

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:33,394

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:33,518

13. Johann Zarco, Ducati, 1:33,592

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:33,683

15. Alex Márquez, Honda, 1:33,700

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:33,748

17. Marc Márquez, Honda, 1:33,776

18. Enea Bastianini, Ducati, 1:33,954

19. Raúl Fernández, KTM, 1:33,966

20. Luca Marini, Ducati, 1:34,165

21. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:34,173

22. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:34,318

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:34,495

24. Remy Gardner, KTM, 1:34,603