Massimo Rivola: «Darauf bin ich besonders stolz»

Die Aprilia-Piloten Aleix Espargaró und Maverick Viñales bewiesen beim Shakedown-Test in Sepang, dass die neue RS-GP auf einer Runde flott ist. Aprilia-Renndirektor Massimo Rivola übt sich dennoch im Tiefstapeln.

Am Samstag belegte das Aprilia-Duo Aleix Espargaró und Maverick Viñales die ersten beiden Plätze auf der Zeitenliste, Tags darauf verpasste der ältere der beiden Espargaró-Brüder die Spitzenposition um nur 26 Tausendstel, sodass sich letztlich Enea Bastianini aus dem Team Gresini Ducati über die Test-Bestzeit in Malaysia freuen durfte. Mit den Plätzen 2 und 5 auf der kombinierten Zeitenliste hatten die beiden Spanier aus dem Aprilia-Werksteam dennoch einen starken Eindruck hinterlassen.

Trotzdem will Massimo Rivola nicht von einem grossartigen Auftakt sprechen. Der Renndirektor des Herstellers aus Noale erklärte bescheiden: «Es war ganz okay, ich denke, wir haben auch diesmal einen Schritt nach vorne gemacht. Das haben wir seit 2019 jedes Jahr geschafft, und darauf bin ich besonders stolz. Wie gross dieser Schritt in diesem Jahr ist, werden wir am Ende sehen, wenn wir den durchschnittlichen Rückstand auf die Leader kennen. Aber wir haben sicherlich einen weiteren Fortschritt geschafft.»

Der Italiener warnte auch gleich: «Dass wir jetzt ganz vorne dabei sind, heisst noch gar nichts. Wir haben einige Testtage hinter uns und unsere Fahrer konnten sich früher als die anderen Piloten wieder einfahren. Wir konnten das Set-up verbessern, aber ich glaube, dass in diesem Bereich noch viel möglich ist. Aber es ist sicherlich ein guter Lohn für unsere Mannschaft, die im vergangenen Jahr und speziell während der Winterpause sehr hart gearbeitet hat.»

«Im Team herrscht eine sehr gute Stimmung, auch weil wir mit zwei Piloten in die Saison gehen, die auf Augenhöhe unterwegs sind», berichtete Rivola ausserdem. «Wir wissen, dass Aleix in einer Sekunde den Schalter umlegen und eine starke Rundenzeit fahren kann. Und wir haben gesehen, wie Maverick sein Vertrauen ins Bike mit jeder Runde vergrössert hat. Er war auch auf gebrauchten Reifen sehr flott unterwegs, was ein guter Gradmesser dafür ist. Bisher lief es also wirklich nicht schlecht.»

Sepang-Test, 5. und 6. Februar, kombinierte Zeiten:

1. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,131 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,157

3. Jorge Martin, Ducati, 1:58,243

4. Alex Rins, Suzuki, 1:58,261

5. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,261

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,265

7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,313

8. Marc Márquez, Honda, 1:58,332

9. Johann Zarco, Ducati, 1:58,413

10. Pol Espargaró, Honda, 1:58,420

11. Luca Marini, Ducati, 1:58,430

12. Joan Mir, Suzuki, 1:58,529

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:58,607

14. Jack Miller, Ducati, 1:58,645

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,701

16. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:58,710

17. Alex Márquez, Honda, 1:58,800

18. Brad Binder, KTM, 1:59,016

19. Raúl Fernández, KTM, 1:59,180

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:59,197

21. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,262

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:59,284

23. Remy Gardner, KTM, 1:59,348

24. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:59,365

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:59,857

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 1:59,996

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385

28. Takuya Tsuda*, Suzuki, 2:05,678



* = Testfahrer

Sepang-Test, 5. Februar:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,371 min

2. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,384

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,471

4. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,638

5. Johann Zarco, Ducati, 1:58,946

6. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:59,002

7. Joan Mir, Suzuki, 1:59,067

8. Marc Márquez, Honda, 1:59,287

9. Pol Espargaró, Honda, 1:59,353

10. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:59,468

11. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,558

12. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,634

13. Raul Fernandez, KTM, 1:59,682

14. Brad Binder, KTM, 1:59,784

15. Alex Márquez, Honda, 1:59,913

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,945

17. Jorge Martin, Ducati, 1:59,949

18. Luca Marini, Ducati, 1:59,966

19. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,027

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 2:00,047

21. Franco Morbidelli, Yamaha, 2:00,107

22. Jack Miller, Ducati, 2:00,177

23. Andrea Dovizioso, Yamaha, 2:00,342

23. Remy Gardner, KTM, 2:00,470

25. Darryn Binder, Yamaha, 2:00,818

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 2:01,390

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385



* = Testfahrer