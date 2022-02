Regen in Sepang: Bastianini (Ducati) mit Testbestzeit

Enea Bastianini verließ die Boxengasse am Nachmittag nicht mehr

Der Regen verhinderte beim erste offiziellen MotoGP-Test des Kalenderjahres 2022 in Sepang finale Zeitenjagden, Gresini-Ducati-Pilot Enea Bastianini reist mit Bestzeit im Gepäck weiter nach Indonesien.

Nach den Fabelzeiten am Sonntagmorgen wurden die MotoGP-Asse in Sepang am Nachmittag vom Regen ausgebremst, der gegen 14 Uhr Ortszeit einsetzte und immer stärker wurde. Nur vereinzelt gingen noch Fahrer auf die nasse Strecke, um Erfahrungen auf Regenreifen zu sammeln.

Somit beendete Enea Bastianini in 1:58,131 min, der schnellsten je gefahrenen MotoGP-Rundenzeit in Sepang, den zweitägigen IRTA-Test auf der aus dem Vorjahr bewährten Ducati GP21 mit Bestzeit. Zur Erinnerung: Es handelt sich dabei um keinen offiziellen All-Time-Record, weil Testfahrten nicht zählen.

Alle Fahrer fuhren am Sonntagvormittag ihre persönlichen Testbestzeiten, die Zeitabstände sind ausgesprochen gering: Aleix Espargaró (Aprilia) landete mit nur 0,026 sec Rückstand auf Platz 2. Es folgen Jorge Martin (Ducati), Alex Rins (Suzuki), Maverick Viñales (Aprilia), Francesco Bagnaia (Ducati), Titelverteidiger Fabio Quartararo (Yamaha) und Marc Márquez (Honda) innerhalb von 0,201 sec. Bester KTM-Pilot war Miguel Oliveira als 15. mit 0,570 sec Rückstand, Marco Bezzecchi war als 16. der Schnellste der fünf Rookies. Die Top-18 liegen auch nur in 0,885 sec.

Den letzten IRTA-Test vor dem Saisonauftakt am 6. März in Katar absolvieren die MotoGP-Asse in der kommenden Woche auf der indonesischen Insel Lombok: Von 11. bis 13. Februar wird erstmals auf dem neuen Mandalika Street Circuit getestet.

Sepang-Test, 5. und 6. Februar, kombinierte Zeiten:

1. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,131 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,157

3. Jorge Martin, Ducati, 1:58,243

4. Alex Rins, Suzuki, 1:58,261

5. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,261

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,265

7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,313

8. Marc Márquez, Honda, 1:58,332

9. Johann Zarco, Ducati, 1:58,413

10. Pol Espargaró, Honda, 1:58,420

11. Luca Marini, Ducati, 1:58,430

12. Joan Mir, Suzuki, 1:58,529

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:58,607

14. Jack Miller, Ducati, 1:58,645

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,701

16. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:58,710

17. Alex Márquez, Honda, 1:58,800

18. Brad Binder, KTM, 1:59,016

19. Raúl Fernández, KTM, 1:59,180

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:59,197

21. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,262

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:59,284

23. Remy Gardner, KTM, 1:59,348

24. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:59,365

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:59,857

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 1:59,996

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385

28. Takuya Tsuda*, Suzuki, 2:05,678



* = Testfahrer

