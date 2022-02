Heute auf ServusTV: «Sport und Talk» mit Stefan Bradl

Vor dem WM-Auftakt 2022 in Katar gibt Honda-Testfahrer Stefan Bradl am Montagabend bei ServusTV seine Einschätzungen zur neuen MotoGP-Saison ab.

Der Schwerpunkt der heutigen Ausgabe von «Sport und Talk aus dem Hangar-7» liegt neben den Olympischen Winterspielen vor allem auf dem Start der MotoGP-WM 2022 am kommenden Wochenende beim Flutlicht-Spektakel auf dem Losail International Circuit vor den Toren Dohas.

Bei 21 geplanten Grand Prix ist es der Auftakt in die bisher längste MotoGP-Saison der Geschichte. Als Titelverteidiger geht Yamaha-Pilot Fabio Quartararo an den Start, Francesco «Pecco» Bagnaia will dagegen Ducati 15 Jahren nach Casey Stoner an die Spitze der Fahrerwertung führen. Oder kann vielleicht der einstige Branchenprimus und achtfache Weltmeister Marc Márquez auf der neuen RC213V seine Genialität wieder ausspielen? Und wie findet KTM nach einer durchwachsenen Vorsaison in die Erfolgsspur zurück?

Auf diese und weitere Fragen geht ServusTV-Experte und HRC-Testfahrer Stefan Bradl (32) am Montagabend bei «Sport und Talk» ein. Die Sendung beginnt um 21.10 Uhr in Österreich bzw. um 23.10 Uhr in Deutschland und der Schweiz.

Moderation: Christian Baier



Die Themen:

Olympia: Medaillenparade

MotoGP: Saisonstart in Katar



Die Gäste:

Roswitha Stadlober (ÖSV-Präsidentin, Slalom-Olympia-Vierte 1984, 1988)

Teresa Stadlober (Langlauf-Bronze Skiathlon 2022)

Alois Stadlober (Langlauf-Staffelweltmeister 1999, 18 Olympia-Starts 1984-1998)

Anna Gasser (Big-Air-Olympiasiegerin 2018, 2022)

Alessandro Hämmerle (Snowboardcross-Olympiasieger 2022)

Michael Hämmerle (Snowboardcross-JWM-Silber 2009)

Johannes Strolz (Olympiasieger Kombination und Team, Slalom-Silber 2022)

Wolfgang Kindl (Rodel-Einsitzer- und Team-Silber 2022)

Lorenz Koller (Rodel-Team-Silber 2022)

Thomas Steu (Rodel-Team-Silber 2022)

Madeleine Egle (Rodel-Team-Silber 2022)

Markus Prock (ÖRV-Präsident, Olympia-Silber 1992, 1994, Bronze 2002)

Stefan Bradl (Testfahrer Honda, ServusTV-Experte)