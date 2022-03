Im Überblick: Diese Regeln gelten 2022 in der MotoGP 02.03.2022 - 07:07 Von Günther Wiesinger

© Gold & Goose Eine neue MotoGP-Saison steht in den Startlöchern

Am Freitag beginnt in Doha/Katar der erste Grand Prix des Jahres. Mit dieser Übersicht gehen die MotoGP-Fans trotz dreieinhalb Monaten Pause bestens vorbereitet in die Saison 2022.